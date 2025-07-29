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نداء المبارك رئيسة تنفيذية لـ SRMG للحلول الإعلامية (SMS)
(MENAFN- SRMG) الرياض، [17 يوليو 2025] – في خطوة استراتيجية ضمن مسيرتها المستمرة للنموّ والتحوّل، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، عن تعيينها الأستاذة نداء المبارك في منصب الرئيس التنفيذي لذراعها التجاري SRMG للحلول الإعلامية (SMS).
حيث ستقود نداء الجهود الرامية إلى تقديم حلول موجّهة بالنتائج للشركاء في منطقة الشرق الأوسط، بالاعتماد على محتوى إبداعي رفيع المستوى، وتقنيات إعلانية متطورة، ووسائل وصول متميزة لملايين المتابعين في المنطقة.
ومن خلال البيانات الحصرية والشراكات الاستراتيجية، تمثّل SMS الشريك التجاري الحصري لأكثر من 30 منصّة إعلامية تابعة لـ SRMG، مثل "الشرق"، و"عرب نيوز"، و"هي"، و"سيدتي"، و"بيلبورد عربية"، و"Manga Arabia"، و"ثمانية" التي حصلت أخيراً على الحقوق الحصرية لتوزيع محتوى الدوري السعودي للمحترفين حتى عام 2031. وعبر ما تمتلكه من إمكانيات حصرية، توفّر SMS للمعلنين وصولاً غير مسبوق لأكثر من 210 مليون مستخدم عبر المنصّات الرقمية والتلفزيون والصحف والمجلات والإذاعة والإعلانات الخارجية، مع تقديم حلول إعلانية مخصّصة تحاكي التطلعات والرؤى وتساهم في نشر سريع ومرن وواسع النطاق للمحتوى.
وفي تعليقها على هذه الخطوة الاستراتيجية، اعتبرت جمانا راشد الراشد، الرئيسة التنفيذية لـ SRMG، أن SMS "صُمّمت لتواكب التحوّلات الحالية والمستقبلية في سوق الإعلام والإعلان، من خلال دقة الأداء، والابتكار الإبداعي، والانتشار الواسع"، مضيفة: "تتمتع نداء برؤية واضحة وخبرة عميقة وطموح يدفع مؤثّر، مما يجعلها قائدة مثالية لتسريع رحلة SMS نحو تحقيق القيمة الحقيقية لشركائنا".
نداء المبارك شخصية إعلامية ذات رؤية استراتيجية وسجلّ حافل في قيادة النموّ والتحوّل. في منصبها كمدير عام لـ SRMG Think، قادت توسّع خدمات الاستشارات الاستراتيجية، لتضاعف عددها ثلاث مرات وتحقق نموّاً تجاوز الضعف في الإيرادات السنوية. وتستند خبرتها إلى عمل مباشر مع قيادات رفيعة في قطاعات الاقتصاد، والاستثمار، والسياحة، والسياسات العامة، حيث ساهمت في تطوير مبادرات نوعية أثرت في تلك القطاعات على مستوى السياسات والتخطيط.
في SMS، ستشرف نداء على منصّة حلول إعلامية شاملة تغطي التخطيط، والتنفيذ، والتطوير المستمر، مما يمكّن العلامات التجارية من التواصل برؤية ثاقبة وواضحة، وتحقيق أداء متميز، والتوسّع بفعالية وبعوائد ملموسة.
من جهتها، قالت نداء المبارك: "يشرفني تولّي مهام قيادة SMS في هذا التوقيت المفصلي الذي تشهده صناعة الإعلام"، مشيرة إلى أنه "في ظل التحولات المتسارعة في المنطقة، أصبحت الحاجة إلى حلول إعلامية أكثر ذكاء وسرعة وفعالية، أمراً ملحّاً. وبالشراكة مع عملائنا، سنرسي معايير جديدة للأداء الفعلي، نحقق من خلالها أثراً ملموساً، ونبني قيمة مستدامة، ونصمّم حملات قابلة للتوسّع مبنية على الصلة والنتائج".
SMS هي الشريك الموثوق للشركات الطموحة التي تسعى لأداء إعلامي فعّال في منطقة الشرق الأوسط، وتعتمد نهجاً متكاملاً يدمج بين فهم الجمهور، والبيانات الحصرية، والتقنيات المتقدمة، والمحتوى الإبداعي، والتوزيع الدقيق لتمكين العلامات التجارية من تحقيق الوصول والتأثير المرجوّ والعوائد الملموسة على الاستثمار.
حيث ستقود نداء الجهود الرامية إلى تقديم حلول موجّهة بالنتائج للشركاء في منطقة الشرق الأوسط، بالاعتماد على محتوى إبداعي رفيع المستوى، وتقنيات إعلانية متطورة، ووسائل وصول متميزة لملايين المتابعين في المنطقة.
ومن خلال البيانات الحصرية والشراكات الاستراتيجية، تمثّل SMS الشريك التجاري الحصري لأكثر من 30 منصّة إعلامية تابعة لـ SRMG، مثل "الشرق"، و"عرب نيوز"، و"هي"، و"سيدتي"، و"بيلبورد عربية"، و"Manga Arabia"، و"ثمانية" التي حصلت أخيراً على الحقوق الحصرية لتوزيع محتوى الدوري السعودي للمحترفين حتى عام 2031. وعبر ما تمتلكه من إمكانيات حصرية، توفّر SMS للمعلنين وصولاً غير مسبوق لأكثر من 210 مليون مستخدم عبر المنصّات الرقمية والتلفزيون والصحف والمجلات والإذاعة والإعلانات الخارجية، مع تقديم حلول إعلانية مخصّصة تحاكي التطلعات والرؤى وتساهم في نشر سريع ومرن وواسع النطاق للمحتوى.
وفي تعليقها على هذه الخطوة الاستراتيجية، اعتبرت جمانا راشد الراشد، الرئيسة التنفيذية لـ SRMG، أن SMS "صُمّمت لتواكب التحوّلات الحالية والمستقبلية في سوق الإعلام والإعلان، من خلال دقة الأداء، والابتكار الإبداعي، والانتشار الواسع"، مضيفة: "تتمتع نداء برؤية واضحة وخبرة عميقة وطموح يدفع مؤثّر، مما يجعلها قائدة مثالية لتسريع رحلة SMS نحو تحقيق القيمة الحقيقية لشركائنا".
نداء المبارك شخصية إعلامية ذات رؤية استراتيجية وسجلّ حافل في قيادة النموّ والتحوّل. في منصبها كمدير عام لـ SRMG Think، قادت توسّع خدمات الاستشارات الاستراتيجية، لتضاعف عددها ثلاث مرات وتحقق نموّاً تجاوز الضعف في الإيرادات السنوية. وتستند خبرتها إلى عمل مباشر مع قيادات رفيعة في قطاعات الاقتصاد، والاستثمار، والسياحة، والسياسات العامة، حيث ساهمت في تطوير مبادرات نوعية أثرت في تلك القطاعات على مستوى السياسات والتخطيط.
في SMS، ستشرف نداء على منصّة حلول إعلامية شاملة تغطي التخطيط، والتنفيذ، والتطوير المستمر، مما يمكّن العلامات التجارية من التواصل برؤية ثاقبة وواضحة، وتحقيق أداء متميز، والتوسّع بفعالية وبعوائد ملموسة.
من جهتها، قالت نداء المبارك: "يشرفني تولّي مهام قيادة SMS في هذا التوقيت المفصلي الذي تشهده صناعة الإعلام"، مشيرة إلى أنه "في ظل التحولات المتسارعة في المنطقة، أصبحت الحاجة إلى حلول إعلامية أكثر ذكاء وسرعة وفعالية، أمراً ملحّاً. وبالشراكة مع عملائنا، سنرسي معايير جديدة للأداء الفعلي، نحقق من خلالها أثراً ملموساً، ونبني قيمة مستدامة، ونصمّم حملات قابلة للتوسّع مبنية على الصلة والنتائج".
SMS هي الشريك الموثوق للشركات الطموحة التي تسعى لأداء إعلامي فعّال في منطقة الشرق الأوسط، وتعتمد نهجاً متكاملاً يدمج بين فهم الجمهور، والبيانات الحصرية، والتقنيات المتقدمة، والمحتوى الإبداعي، والتوزيع الدقيق لتمكين العلامات التجارية من تحقيق الوصول والتأثير المرجوّ والعوائد الملموسة على الاستثمار.
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