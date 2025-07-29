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تعافي أسواق العملات الرقمية وترقّب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
(MENAFN- Golin Mena) دبي - الإمارات العربية المتحدة، 28 يوليو 2025 – بعد تراجع بنسبة 5% الأسبوع الماضي، تعافت أسواق العملات الرقمية مجددًا، لتقترب من أعلى مستوى تاريخي لها عند قيمة سوقية تبلغ 3.94 تريليون دولار.
قال سايمون بيترز، محلل العملات الرقمية لدى إيتورو: تم كسر مستوى الدعم قصير الأجل لعملة البيتكوين عند 116,500 دولار لفترة وجيزة، حيث انخفضت العملة الرقمية الأولى إلى أدنى مستوى لها عند 114,500 دولار، ويُرجّح أن السبب وراء ذلك هو قيام أحد كبار المستثمرين (الحيتان) ببيع 80,000 بيتكوين في السوق المفتوحة."
في السابق، كان بيع بهذا الحجم كفيلًا بإحداث انهيار حاد في الأسعار، لكن من الإيجابي أن نرى أن السوق اليوم أكثر نضجًا، وأن الطلب كافٍ لاستيعاب صفقة بهذه الضخامة دون أن تتأثر الأسعار بشكل كبير."
وأضاف سايمون بيترز: بلغ عرض النقود الأمريكي (M2) — والذي يشمل النقد المتداول، والودائع الجارية والتوفير، وصناديق أسواق المال — مستوى قياسيًا جديدًا عند 22.02 تريليون دولار أمريكي. تاريخيًا، كانت أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى تتحرك بالتوازي مع هذا المؤشر، ما يشير إلى احتمالية حدوث موجة صعود جديدة قريبًا."
كما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، والذي قد يشكل نقطة تحوّل إضافية في تحركات سوق العملات الرقمية. وعلى الرغم من التوقعات العامة بأن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الضغوط السياسية – وخصوصًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – تتزايد في الأسابيع الأخيرة لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة.
أبرز تحركات السوق
ارتفعت عملة Ethena ($ENA)، وهي الرمز الحوكمي والخدمي ضمن منظومة Ethena، بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي، لتكون من بين أبرز الرابحين.
جاء ذلك بعد إعلان Ethena Labs عن شراكتها مع بنك العملات الرقمية Anchorage Digital لإطلاق عملة USDtb المستقرة في الولايات المتحدة، كأول عملة مستقرة يُتوقع أن تكون متوافقة مع قانون GENIUS Act الذي تم اعتماده مؤخرًا.
للاطلاع على أبرز تحركات السوق:
أخبار لافتة
صندوق الإيثيريوم التابع لـ BlackRock يصبح ثالث صندوق تداول على الإطلاق يصل إلى 10 مليارات دولار من الأصول المدارة في أقل من عام.
أصبح صندوق الإيثيريوم الفوري التابع لـ BlackRock (رمز: ETHA) الأسبوع الماضي ثالث صندوق يتم تداوله في البورصة يصل إلى 10 مليارات دولار من الأصول تحت الإدارة خلال فترة تقل عن عام — وتحديدًا خلال 251 يومًا من إطلاقه.
الصندوقان الوحيدان اللذان سبقا ذلك هما صندوقا البيتكوين الفوريان: IBIT التابع لـ BlackRock وFBTC التابع لـ Fidelity، حيث بلغا هذا الرقم في 34 و53 يومًا على التوالي.
وقد جاء معظم النمو في الأصول خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع فعاليات "أسبوع العملات الرقمية" الذي نظمته مجلس النواب الأمريكي، حيث تضاعفت قيمة الأصول المدارة من نحو 5 مليارات إلى 10 مليارات دولار.
وفي تغريدة له، وصف إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة لدى Bloomberg، هذا النمو في الأصول بأنه أشبه بـ "شمعة إلهية" — وهي شمعة خضراء ضخمة في التحليل الفني تدل على اندفاع قوي في الشراء.
كما استفادت عملة الإيثيريوم من هذا الزخم، فبعد أن سجلت مستويات دنيا في هيمنتها السوقية نهاية أبريل، عادت لترتفع لتشكّل الآن نحو 12% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية، بينما صعد سعر الإيثيريوم بنسبة 140% مقابل الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة.
قال سايمون بيترز، محلل العملات الرقمية لدى إيتورو: تم كسر مستوى الدعم قصير الأجل لعملة البيتكوين عند 116,500 دولار لفترة وجيزة، حيث انخفضت العملة الرقمية الأولى إلى أدنى مستوى لها عند 114,500 دولار، ويُرجّح أن السبب وراء ذلك هو قيام أحد كبار المستثمرين (الحيتان) ببيع 80,000 بيتكوين في السوق المفتوحة."
في السابق، كان بيع بهذا الحجم كفيلًا بإحداث انهيار حاد في الأسعار، لكن من الإيجابي أن نرى أن السوق اليوم أكثر نضجًا، وأن الطلب كافٍ لاستيعاب صفقة بهذه الضخامة دون أن تتأثر الأسعار بشكل كبير."
وأضاف سايمون بيترز: بلغ عرض النقود الأمريكي (M2) — والذي يشمل النقد المتداول، والودائع الجارية والتوفير، وصناديق أسواق المال — مستوى قياسيًا جديدًا عند 22.02 تريليون دولار أمريكي. تاريخيًا، كانت أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى تتحرك بالتوازي مع هذا المؤشر، ما يشير إلى احتمالية حدوث موجة صعود جديدة قريبًا."
كما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، والذي قد يشكل نقطة تحوّل إضافية في تحركات سوق العملات الرقمية. وعلى الرغم من التوقعات العامة بأن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الضغوط السياسية – وخصوصًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – تتزايد في الأسابيع الأخيرة لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة.
أبرز تحركات السوق
ارتفعت عملة Ethena ($ENA)، وهي الرمز الحوكمي والخدمي ضمن منظومة Ethena، بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي، لتكون من بين أبرز الرابحين.
جاء ذلك بعد إعلان Ethena Labs عن شراكتها مع بنك العملات الرقمية Anchorage Digital لإطلاق عملة USDtb المستقرة في الولايات المتحدة، كأول عملة مستقرة يُتوقع أن تكون متوافقة مع قانون GENIUS Act الذي تم اعتماده مؤخرًا.
للاطلاع على أبرز تحركات السوق:
أخبار لافتة
صندوق الإيثيريوم التابع لـ BlackRock يصبح ثالث صندوق تداول على الإطلاق يصل إلى 10 مليارات دولار من الأصول المدارة في أقل من عام.
أصبح صندوق الإيثيريوم الفوري التابع لـ BlackRock (رمز: ETHA) الأسبوع الماضي ثالث صندوق يتم تداوله في البورصة يصل إلى 10 مليارات دولار من الأصول تحت الإدارة خلال فترة تقل عن عام — وتحديدًا خلال 251 يومًا من إطلاقه.
الصندوقان الوحيدان اللذان سبقا ذلك هما صندوقا البيتكوين الفوريان: IBIT التابع لـ BlackRock وFBTC التابع لـ Fidelity، حيث بلغا هذا الرقم في 34 و53 يومًا على التوالي.
وقد جاء معظم النمو في الأصول خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع فعاليات "أسبوع العملات الرقمية" الذي نظمته مجلس النواب الأمريكي، حيث تضاعفت قيمة الأصول المدارة من نحو 5 مليارات إلى 10 مليارات دولار.
وفي تغريدة له، وصف إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة لدى Bloomberg، هذا النمو في الأصول بأنه أشبه بـ "شمعة إلهية" — وهي شمعة خضراء ضخمة في التحليل الفني تدل على اندفاع قوي في الشراء.
كما استفادت عملة الإيثيريوم من هذا الزخم، فبعد أن سجلت مستويات دنيا في هيمنتها السوقية نهاية أبريل، عادت لترتفع لتشكّل الآن نحو 12% من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية، بينما صعد سعر الإيثيريوم بنسبة 140% مقابل الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة.
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