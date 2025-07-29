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بلدية دبي وشركة "بايودي تكنولوجي" توقّعان مذكرة تفاهم لتحويل زيوت النفايات إلى وقود ديزل حيوي متجدد
(MENAFN- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 يوليو 2025: وقّعت "بلدية دبي" مذكرة تفاهم مع شركة "بايودي تكنولوجي ش.م.ح"، التابعة لشركة "دوبال القابضة"، في خطوة نوعية نحو تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري في الإمارة. وتنص الاتفاقية على تعاون إستراتيجي لتحويل الزيوت النباتية المستعملة والدهون والزيوت والشحوم إلى وقود ديزل حيوي (B100) نظيف ومتجدد.
ووقعت مذكرة التفاهم بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم المهندس فهد العوضي، مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المُعاد تدويرها في بلدية دبي، ويوسف بستكي، عضو مجلس إدارة شركة "بايودي تكنولوجي"، وشيفا فيغ، الرئيس التنفيذي للشركة. ويأتي هذا التعاون في إطار دعم إستراتيجيات الاستدامة طويلة المدى لدبي، ويُسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر المحلي وتسريع الانتقال نحو حلول طاقة نظيفة ومستدامة.
وبموجب المذكرة، تُمنح شركة "بايودي تكنولوجي" صلاحية جمع الزيوت والدهون من مختلف أنحاء دبي ومعالجتها لتحويلها إلى وقود ديزل حيوي. كما تسهم هذه المبادرة في الحدّ من تلوث البنية التحتية للصرف الصحي، إضافةً إلى تقليل البصمة البيئية وتكاليف التشغيل المتعلقة بمعالجة مياه الصرف.
وقال المهندس عادل المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: "تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في جهودنا الرامية إلى تعزيز أجندة دبي البيئية من خلال حلول مبتكرة ومستدامة لتحويل النفايات إلى طاقة، بالتكامل مع مستهدفاتنا في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات والصرف الصحي، بما يعزز استدامة دبي وريادتها. يُعد تحويل النفايات إلى مصدر ذي قيمة للطاقة لا يحمي البنية التحتية الحيوية فحسب، بل يُسهم أيضاً في تقليل المخاطر البيئية وتحقيق أهداف خطة دبي 2030 في مجال الاستدامة البيئية".
ومن جانبه، قال أحمد بن فهد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "بايودي تكنولوجي": "يسعدنا التعاون مع بلدية دبي في هذه المبادرة، التي تعكس التزامنا المشترك بالابتكار المستدام. وتركز جهودنا في شركة "بايودي تكنولوجي" على تقديم حلول عملية وفعالة تسهم في تحسين البيئة وتعزيز أهداف الاقتصاد الدائري في دبي. كما نسعى من خلال شراكاتنا مع جهات تشاركنا نفس الرؤية، إلى تأسيس منظومة خدمات تُحدث تأثيراً إيجابياً على المستوى العالمي".
وقال شيفا فيغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بايودي تكنولوجي": "من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وخبراتنا العميقة في هذا المجال، نعمل على تحويل الزيوت النباتية المستعملة والدهون والزيوت والشحوم إلى وقود ديزل حيوي عالي الجودة ومتجدد. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة، حيث نتطلع من خلالها إلى توسيع نطاق جهودنا نحو مبادرات أوسع تدعم الإدارة المستدامة للنفايات وتعزز حلول إعادة التدوير المبتكرة."
وتُعد مذكرة التفاهم هذه خطوة رائدة في التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تمهّد الطريق أمام حلول بيئية قابلة للتوسّع وذات تأثير كبير، تُعزز مبادئ الاقتصاد الدائري وتُسهم في حماية البنية التحتية والبيئة في دبي.
ووقعت مذكرة التفاهم بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم المهندس فهد العوضي، مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المُعاد تدويرها في بلدية دبي، ويوسف بستكي، عضو مجلس إدارة شركة "بايودي تكنولوجي"، وشيفا فيغ، الرئيس التنفيذي للشركة. ويأتي هذا التعاون في إطار دعم إستراتيجيات الاستدامة طويلة المدى لدبي، ويُسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر المحلي وتسريع الانتقال نحو حلول طاقة نظيفة ومستدامة.
وبموجب المذكرة، تُمنح شركة "بايودي تكنولوجي" صلاحية جمع الزيوت والدهون من مختلف أنحاء دبي ومعالجتها لتحويلها إلى وقود ديزل حيوي. كما تسهم هذه المبادرة في الحدّ من تلوث البنية التحتية للصرف الصحي، إضافةً إلى تقليل البصمة البيئية وتكاليف التشغيل المتعلقة بمعالجة مياه الصرف.
وقال المهندس عادل المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: "تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في جهودنا الرامية إلى تعزيز أجندة دبي البيئية من خلال حلول مبتكرة ومستدامة لتحويل النفايات إلى طاقة، بالتكامل مع مستهدفاتنا في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات والصرف الصحي، بما يعزز استدامة دبي وريادتها. يُعد تحويل النفايات إلى مصدر ذي قيمة للطاقة لا يحمي البنية التحتية الحيوية فحسب، بل يُسهم أيضاً في تقليل المخاطر البيئية وتحقيق أهداف خطة دبي 2030 في مجال الاستدامة البيئية".
ومن جانبه، قال أحمد بن فهد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "بايودي تكنولوجي": "يسعدنا التعاون مع بلدية دبي في هذه المبادرة، التي تعكس التزامنا المشترك بالابتكار المستدام. وتركز جهودنا في شركة "بايودي تكنولوجي" على تقديم حلول عملية وفعالة تسهم في تحسين البيئة وتعزيز أهداف الاقتصاد الدائري في دبي. كما نسعى من خلال شراكاتنا مع جهات تشاركنا نفس الرؤية، إلى تأسيس منظومة خدمات تُحدث تأثيراً إيجابياً على المستوى العالمي".
وقال شيفا فيغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بايودي تكنولوجي": "من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وخبراتنا العميقة في هذا المجال، نعمل على تحويل الزيوت النباتية المستعملة والدهون والزيوت والشحوم إلى وقود ديزل حيوي عالي الجودة ومتجدد. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة، حيث نتطلع من خلالها إلى توسيع نطاق جهودنا نحو مبادرات أوسع تدعم الإدارة المستدامة للنفايات وتعزز حلول إعادة التدوير المبتكرة."
وتُعد مذكرة التفاهم هذه خطوة رائدة في التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تمهّد الطريق أمام حلول بيئية قابلة للتوسّع وذات تأثير كبير، تُعزز مبادئ الاقتصاد الدائري وتُسهم في حماية البنية التحتية والبيئة في دبي.
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