بدر الذياب رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة اليد بالتزكية

بدر الذياب رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة اليد بالتزكية
فاز نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا، بدر الذياب برئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة في دورته الجديدة، التي تمتد بين عامي 2025 و2029، وذلك بالتزكية قبيل الانتخابات التي كانت مقررة في 20 ديسمبر المقبل خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في القاهرة.
ويُعد الذياب من الكفاءات الرياضية الكويتية، حيث يمتلك سجلاً كبيراً من الخبرة الإدارية والفنية في كرة اليد، وقد سبق له أن شغل عدة مناصب في الاتحاد الآسيوي، من بينها أمين الصندوق، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي ممثلاً عن القارة الآسيوية.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة اليد قد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة، من 21 حتى 28 الجاري.
وتشمل المناصب المطروحة: رئيس الاتحاد، والنائب الأول، وممثل الاتحاد الآسيوي في الاتحاد الدولي، وأربعة نواب للرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق، وأربعة أعضاء، إضافة إلى العضو النسائي في المجلس.
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