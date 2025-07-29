بدر الذياب رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة اليد بالتزكية

فاز نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا، بدر الذياب برئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة في دورته الجديدة، التي تمتد بين عامي 2025 و2029، وذلك بالتزكية قبيل الانتخابات التي كانت مقررة في 20 ديسمبر المقبل خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في القاهرة.

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ويُعد الذياب من الكفاءات الرياضية الكويتية، حيث يمتلك سجلاً كبيراً من الخبرة الإدارية والفنية في كرة اليد، وقد سبق له أن شغل عدة مناصب في الاتحاد الآسيوي، من بينها أمين الصندوق، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي ممثلاً عن القارة الآسيوية.

‎وكان الاتحاد الآسيوي لكرة اليد قد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة للدورة المقبلة، من 21 حتى 28 الجاري.

‎وتشمل المناصب المطروحة: رئيس الاتحاد، والنائب الأول، وممثل الاتحاد الآسيوي في الاتحاد الدولي، وأربعة نواب للرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق، وأربعة أعضاء، إضافة إلى العضو النسائي في المجلس.

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