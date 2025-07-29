5 قتلى على الأقل أحدهم شرطي بإطلاق نار في نيويورك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تموز (بترا) - قُتل خمسة أشخاص على الأقل، أحدهم شرطي، في إطلاق نار وقع في نيويورك الليلة الماضية عندما أطلق مسلح النار وسط حي مانهاتن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.وقال مسؤول في قوات الأمن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ "أربعة أشخاص، أحدهم عنصر في شرطة نيويورك، قتلوا" في الواقعة، مشيرا إلى أنّ مطلق النار انتحر على ما يبدو بإطلاق النار على نفسه، بينما أفادت صحيفة نيويورك بوست بأنّ المسلّح قتل خمسة أشخاص.وكانت قائدة شرطة نيويورك جيسيكا تيش، أعلنت في وقت سابق أنّ "المسلّح المنفرد" أطلق النار وسط مانهاتن ما استدعى إطلاق عملية أمنية ضخمة لتوقيفه وقد تمّ تحييده.وأضافت تيش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ الوضع حاليا تحت السيطرة والمسلّح تمّ تحييده.