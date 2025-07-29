  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

2025-07-29 02:06:49
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 29 تموز (بترا) - استشهد 30 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم، منازل المواطنين في منطقة المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما أفاد به مستشفى العودة وسط القطاع.
واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب دوار حيدر، غربي مدينة غزة.

MENAFN29072025000117011021ID1109854778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث