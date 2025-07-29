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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
(MENAFN- Jordan News Agency) غزة 29 تموز (بترا) - استشهد 30 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم، منازل المواطنين في منطقة المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما أفاد به مستشفى العودة وسط القطاع.
واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب دوار حيدر، غربي مدينة غزة.
واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب دوار حيدر، غربي مدينة غزة.
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