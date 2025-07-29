شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 تموز (بترا) - استشهد 30 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم، منازل المواطنين في منطقة المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما أفاد به مستشفى العودة وسط القطاع.واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب دوار حيدر، غربي مدينة غزة.