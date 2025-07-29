لاعب النشامى على رأس قائمة ناديه لمواجهة برشلونة!

خبرني - يستعد نجم منتخب النشامى يزن العرب لخوض واحدة من أبرز المباريات في مسيرته، حين يواجه ناديه سيؤول الكوري الجنوبي فريق برشلونة الإسباني في مباراة ودية تُقام يوم الخميس.

وتُعد المباراة حدثًا استثنائيًا، إذ تجمع بين نادٍ تبلغ قيمته السوقية نحو 1.13 مليار يورو (برشلونة)، وآخر بقيمة 14.93 مليون يورو (سيؤول)، مما يُسلّط الضوء على الفوارق الكبيرة في القيمة لكن مع تركيز جماهيري على الأداء والمفاجآت الممكنة.

مشاركة يزن العرب أمام نجوم برشلونة تمثل لحظة فخر للكرة الأردنية، وفرصة ذهبية للاعب لإثبات نفسه أمام أحد أكبر أندية العالم. وتُنتظر المواجهة بترقب كبير من جمهور النشامى ومحبي كرة القدم العربية، في ظل مشاركة عربية أمام عملاق إسباني على أرض آسيوية.