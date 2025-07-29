  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
لاعب النشامى على رأس قائمة ناديه لمواجهة برشلونة!

لاعب النشامى على رأس قائمة ناديه لمواجهة برشلونة!

2025-07-29 02:06:32

خبرني - يستعد نجم منتخب النشامى يزن العرب لخوض واحدة من أبرز المباريات في مسيرته، حين يواجه ناديه سيؤول الكوري الجنوبي فريق برشلونة الإسباني في مباراة ودية تُقام يوم الخميس.

وتُعد المباراة حدثًا استثنائيًا، إذ تجمع بين نادٍ تبلغ قيمته السوقية نحو 1.13 مليار يورو (برشلونة)، وآخر بقيمة 14.93 مليون يورو (سيؤول)، مما يُسلّط الضوء على الفوارق الكبيرة في القيمة لكن مع تركيز جماهيري على الأداء والمفاجآت الممكنة.

مشاركة يزن العرب أمام نجوم برشلونة تمثل لحظة فخر للكرة الأردنية، وفرصة ذهبية للاعب لإثبات نفسه أمام أحد أكبر أندية العالم. وتُنتظر المواجهة بترقب كبير من جمهور النشامى ومحبي كرة القدم العربية، في ظل مشاركة عربية أمام عملاق إسباني على أرض آسيوية.

MENAFN29072025000151011027ID1109854775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث