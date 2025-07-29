شهيدان في الخليل أحدهما برصاص مستوطن في أم الخير والآخر برصاص الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل -PNN- استُشهد شابان، مساء الإثنين، في جريمتين منفصلتين ارتكبهما مستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد سامر سليمان الجمل (27 عامًا) بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال عند مدخل مدينة الخليل الشمالي، في منطقة رأس الجورة، بزعم محاولته إلقاء حجر تجاه الجنود، حسب رواية إعلام عبري.

وفي حادثة منفصلة، استُشهد الشاب عودة الهذالين (31 عامًا)، برصاص مستوطن خلال مواجهات اندلعت في قرية أم الخير بمسافر يطا، جنوب الخليل، أثناء تصدي الأهالي لاعتداءات وعمليات تجريف ينفذها الاحتلال في المنطقة.

وكان الشهيد الهذالين من الكوادر التدريسية في مدرسة "الصرايعة" الثانوية في البادية الجنوبية، وأب لثلاثة أطفال، وناشطًا معروفًا في مقاومة الاستيطان وممارسات التهجير القسري في مسافر يطا.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا المواطنين أثناء تواجدهم في أراضيهم، وأطلقوا النار بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة شابين آخرين، نُقل أحدهما عبر قوات الاحتلال إلى جهة مجهولة، بينما نُقل الآخر بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفى يطا الحكومي، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقًا.

كما اعتدى مستوطن آخر على أحد المواطنين باستخدام "شاكوش جرافة" خلال الهجوم، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وتأتي هذه الجريمة في سياق تصعيد متواصل في اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية والقدس، والتي تُسفر يوميًا عن سقوط شهداء واعتقال العشرات، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما فاقم معاناة الشعب الفلسطيني على مختلف الجبهات.