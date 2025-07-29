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شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة

2025-07-29 02:05:07
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة البطش قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أربعة شهداء ارتقوا، وأصيب 11 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشارت إلى استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين، من عائلة الأغا، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,921 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,233 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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