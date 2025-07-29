شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة
وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة البطش قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن أربعة شهداء ارتقوا، وأصيب 11 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأشارت إلى استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين، من عائلة الأغا، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,921 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,233 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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