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مقتل شابة إثر تعرّضها لإطلاق نار في أبو سنان داخل أراضي 48

مقتل شابة إثر تعرّضها لإطلاق نار في أبو سنان داخل أراضي 48

2025-07-29 02:05:07
(MENAFN- Palestine News Network ) حيفا -PNN- قتلت شابة تبلغ من العمر 35 عاما، إثر تعرّضها لإطلاق نار في بلدة أبو سنان في أرضي48، مساء أمس الإثنين، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وعلم أن ضحية الجريمة هي الشابة شريهان مشلب، فيما سادت حالة من التوتر في بلدة أبو سنان، على خلفية استمرار جرائم القتل المتصاعدة التي تضرب المجتمع الفلسطيني في الداخل دون رادع.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي العام الجاري إلى 148 قتيلا، بينهم 13 امرأة، وشاب من القدس.

وتبين أن 127 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، و73 منهم كانوا دون سن الثلاثين، بينهم 3 قتلوا قبل بلوغهم سن الـ18، فيما قُتل 9 على يد الشرطة.

كما سجل العام الحالي ارتفاعا بنسبة تقدر بـ13% في عدد ضحايا العنف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حينما بلغ عدد الضحايا 132.

وسجّل عام 2024، مقتل 221 شخصا في الداخل، مقارنة بـ222 جريمة قتل سجلت في عام 2023.

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