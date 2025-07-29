  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال ينسف مباني سكنية في غزة

الاحتلال ينسف مباني سكنية في غزة

2025-07-29 02:04:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

MENAFN29072025000208011052ID1109854757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث