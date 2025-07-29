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انخفاض أسعار الذهب عالميا

انخفاض أسعار الذهب عالميا

2025-07-29 01:07:02
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، متأثرة بانحسار المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية العالمية وارتفاع الدولار، بينما يركّز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية بحثًا عن مؤشرات على أسعار الفائدة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2,308.39 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش.
وكان قد سجّل أدنى مستوى له منذ 9 تموز في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2,306.20 دولارًا.
واجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم، الاثنين، لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات، بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكّل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعيًا لتمديد الهدنة ثلاثة أشهر.
وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، وفرضت رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ممّا من شأنه تجنّب حرب تجارية أوسع نطاقًا بين الحليفين المسؤولين عمّا يقرب من ثلث التجارة العالمية.


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