ألونسو يحسم مستقبل 6 لاعبين في ريال مدريد

خبرني - يواصل مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، ترميم صفوف الفريق "الأبيض" للموسم الجديد وحسم مستقبل مجموعة من اللاعبين، للاستقرار على القائمة النهائية التي سيعتمد عليها.

أشارت تقارير إعلامية إسبانية، إلى أن ألونسو حسم مستقبل ستة لاعبين في الفريق الأول، بينهم الدولي المغربي براهيم دياز، الذي يُعتبر من بين أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن العاصمة الإسبانية مدريد هذا الصيف.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ألونسو حسم مصير 6 أسماء، ويتعلق الأمر بكل من من حارس المرمى الأوكراني أندري لونين، والظهير الأيسر الإسباني فران غارسيا، والمدافع النمساوي دافيد ألابا، ولاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، ولاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، والجناح المغربي براهيم دياز.

وشدد نفس المصدر، على أن مدرب باير ليفركوزن السابق، قرر الاحتفاظ بهذه الأسماء بعدما كانوا مرشحين بقوة للرحيل هذا الصيف، ليُقرر الاعتماد عليهم الموسم القادم.

وأكد المصدر ذاته، أن "أسد الأطلس" براهيم دياز توصل بعروض مهمة من أندية أوروبية للرحيل عن "الميرنغي" في المركاتو الصيفي، وسط توقعات بتراجع مكانته في تشكيلة الفريق الموسم المقبل، بعد وصول النجم الأرجنتيني الصاعد فرانكو ماستانتونو، لكن ألونسو معجب بإمكانيات الدولي المغربي، وطالب مسؤولي النادي بالاحتفاظ به.

يُشار إلى أن دياز توصل إلى اتفاق مع إدارة ريال مدريد لتجديد عقده لموسمين إضافيين، ومن المنتظر أن يتم ترسيم العقود خلال الأيام القليلة القادمة.