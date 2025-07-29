ميسي يرتدي كاميرا بث مباشر على تيك توك
خبرني - أعلن الدوري الأمريكي عن تكرار تجربة مثيرة بمشاركة ليونيل ميسي السبت المقبل ستجذب المزيد من المشاهدين.
ذكرت صحيفة Diario La Capital أن الدوري الأمريكي لكرة القدم سيعيد تفعيل "كاميرا ليونيل ميسي" الحصرية، ليُتيح تجربة مشاهدة مميزة من أرض الملعب لملايين المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت: "سيلعب ميسي مباراة تحت مراقبة دائمة من كاميرا خاصة، خلال لقاء فريقه إنتر ميامي ضد نيكاكسا المكسيكي، ضمن كأس الدوريات، يوم السبت 2 أغسطس (آب) المقبل".
وتابعت: "أكد الموقع الرسمي للدوري الأميركي، أن المباراة ستشهد بث Player Spotlight، بتخصيص كاميرا تتبع ميسي طوال المباراة، مما يوفر تجربة مشاهدة فريدة، تركز على اللاعب وتقرب المشجعين من كل لقطة له".
وأردفت: "قرر مسؤولو الدوري الأميركي تكرار التجربة التي جذبت ملايين المتابعين في الموسم الماضي، ببث لقطات خاصة للأسطورة الأرجنتيني عبر حساب المسابقة في منصة تيك توك".
وأشارت إلى أنه سيعيش عشّاق ميسي تلك اللحظات الاستثنائية في أربع مباريات، غير أن الدوري الأمريكي أعلن فقط عن الموعد الأول لبث التجربة الحصرية، في انتظار تحديد المباريات المقبلة.
وكان البث المباشر لميسي في الموسم الماضي استقطب أكثر من 6.4 مليون مشاهد، وهو رقم قياسي لأكبر بث مباشر لحدث رياضي أمريكي على تيك توك.
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