هدد باستدعاء الشرطة.. رونالدو غاضب من فوضى معسكر النصر

خبرني - ذكرت تقارير صحافية، أن نجم نادي النصر السعودي، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدد بترك معسكر الفريق الحالي في النمسا، بسبب الفوضى المتواجدة حوله.

قالت صحيفة كرونن تسايتونغ النمساوية: "ارتدى العديد من النزلاء قمصاناً تحمل الرقم 7، فيما يقال إن بعض العائلات حجزت غرفها في الفندق خصيصاً من أجل الاقتراب من النجم العالمي، ونجح بعض الأطفال في ذلك ما أثار غضب رونالدو بشدة".

وأضافت: "تسلل عدد من الأطفال إلى الممر الذي يقع فيه جناح رونالدو، وبدؤوا يطرقون بابه بشكل متكرر، وبعد دقائق فتح النجم البرتغالي الباب وهو في حالة انزعاج شديد، وهدد بصوت عال باستدعاء الشرطة، بل الرحيل عن المعسكر بسبب الفوضى المتواجدة حوله".

وتحاول إدارة النصر حالياً احتواء الموقف والتوسط بين رونالدو والشرطة، لضمان استمرار المعسكر بسلاسة، وتفادي أي تصعيد قد يؤثر على استعدادات الفريق.

يذكر أن الساعات القليلة الماضية شهدت اندلاع حريق في غرفة تبديل ملابس البرتغالي كريستيانو رونالدو بمعسكر الفريق بالنمسا،

وأوضحت صحيفة اليوم: "بعد أن دق جرس إنذار الحريق، تم الوصول إلى غرفة الملابس سريعاً".