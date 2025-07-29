بعمر 19 عاماً.. نجل توتي يعتزل لسبب غير متوقع
خبرني - أعلن نجل أسطورة روما فرانشيسكو توتي، كريستيان توتي، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عن عمر 19 عاماً، في قرار مفاجئ، بعد مسيرة قصيرة لم يتمكن خلالها من ترك بصمة قوية داخل المستطيل الأخضر.
بحسب الصحف الإيطالية، قرر كريستيان الاتجاه للعمل في المجال الفني، وسينضم إلى الطاقم التدريبي في "مدرسة توتي لكرة القدم"، المشروع الذي أسسه والده ويشرف عليه حالياً عمه ريكاردو.
وتشير التقارير إلى أن الانتقادات الحادة التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهوره مع أولبيا في كأس إيطاليا، كان لها تأثير كبير في قراره بالاعتزال المبكر، وإنهاء مسيرته الاحترافية قبل أن تبدأ فعلياً.
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