ريال مدريد يدرس التخلص من فينيسيوس

خبرني - فتح نادي ريال مدريد الباب أمام احتمالية بيع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تصاعد الخلافات حول مطالبه المالية لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2027.

يحصل فينيسيوس على راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو صافي، لكنه يطالب برفعه ليوازي دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يحصل على 15 مليون يورو أساسيًا، بالإضافة إلى مكافأة توقيع ضخمة بلغت 40 مليون يورو موزعة على خمس سنوات، ليصل إجمالي دخله السنوي إلى 23 مليون يورو.

وترى إدارة النادي "الملكي" أن تلبية مطالب فينيسيوس غير واقعية في الوقت الحالي، خاصة بعد تراجع مستواه الموسم الماضي، حيث شارك في 58 مباراة سجل خلالها 22 هدفاً فقط، من بينها 11 في الدوري و8 بدوري الأبطال، مقابل أرقام مبابي المذهلة التي منحته الحذاء الذهبي برصيد 44 هدفاً في موسمه الأول مع الفريق.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن هذا التباين دفع إدارة ريال مدريد للتفكير فى الاستماع لعروض خارجية لبيع اللاعب، إذا وصلت عروض كبيرة تلبي طموحات النادي، رغم صعوبة حدوث ذلك في ظل الشرط الجزائي الضخم البالغ مليار يورو.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات مثيرة في مستقبل فينيسيوس، وسط ضغوط من اللاعب لحسم ملف تجديد عقده بشروط مالية جديدة تضعه بين الأعلى أجراً في الفريق.