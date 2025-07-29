ريال مدريد يدرس التخلص من فينيسيوس
خبرني - فتح نادي ريال مدريد الباب أمام احتمالية بيع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تصاعد الخلافات حول مطالبه المالية لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2027.
يحصل فينيسيوس على راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو صافي، لكنه يطالب برفعه ليوازي دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يحصل على 15 مليون يورو أساسيًا، بالإضافة إلى مكافأة توقيع ضخمة بلغت 40 مليون يورو موزعة على خمس سنوات، ليصل إجمالي دخله السنوي إلى 23 مليون يورو.
وترى إدارة النادي "الملكي" أن تلبية مطالب فينيسيوس غير واقعية في الوقت الحالي، خاصة بعد تراجع مستواه الموسم الماضي، حيث شارك في 58 مباراة سجل خلالها 22 هدفاً فقط، من بينها 11 في الدوري و8 بدوري الأبطال، مقابل أرقام مبابي المذهلة التي منحته الحذاء الذهبي برصيد 44 هدفاً في موسمه الأول مع الفريق.
ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن هذا التباين دفع إدارة ريال مدريد للتفكير فى الاستماع لعروض خارجية لبيع اللاعب، إذا وصلت عروض كبيرة تلبي طموحات النادي، رغم صعوبة حدوث ذلك في ظل الشرط الجزائي الضخم البالغ مليار يورو.
ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات مثيرة في مستقبل فينيسيوس، وسط ضغوط من اللاعب لحسم ملف تجديد عقده بشروط مالية جديدة تضعه بين الأعلى أجراً في الفريق.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترحيب فرنسي بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
محمية الأزرق المائية تفوز بجائزتي نجمة مراكز الزوار
حمدان بن زايد: دعم رئيس الدولة حافز لأبناء الوطن لمواصلة التميّز في ميادين الشرف
السعودية ترحب بموقف بريطانيا الساعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
فيجمان تحلم بالاستثمار في الكرة
المازمي: مستمرون في دعم البطائح طالما بقي باب القيد مفتوحاً