ناشئات السلة يخسرن أمام إيران في افتتاح مشوار غرب آسيا

ناشئات السلة يخسرن أمام إيران في افتتاح مشوار غرب آسيا
بيروت 29 تموز (بترا)- استهل المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 عاماً مشاركته في بطولة غرب آسيا لكرة السلة بالخسارة أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 41-69، في اللقاء الذي أقيم أمس الاثنين، على صالة "سميا سليم" في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن الجولة الأولى من البطولة.
وواجه المنتخب صعوبات في مجاراة الأداء البدني والفني للمنتخب الإيراني، الذي فرض أفضليته منذ الدقائق الأولى ووسع الفارق تدريجياً مع تقدم فترات اللقاء.
ويخوض المنتخب مباراته الثانية أمام منتخب لبنان، ضمن البطولة التي تُقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة أربعة منتخبات: الأردن، إيران، سوريا، ولبنان.
ويتأهل صاحب المركز الأول في الترتيب النهائي إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، والمقررة لاحقاً هذا العام.
--(بترا)
ع ح/ا ص/ب ط
29/07/2025 06:49:14
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