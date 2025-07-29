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ناشئات السلة يخسرن أمام إيران في افتتاح مشوار غرب آسيا

ناشئات السلة يخسرن أمام إيران في افتتاح مشوار غرب آسيا

2025-07-29 12:07:17
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 29 تموز (بترا)- استهل المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 عاماً مشاركته في بطولة غرب آسيا لكرة السلة بالخسارة أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 41-69، في اللقاء الذي أقيم أمس الاثنين، على صالة "سميا سليم" في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن الجولة الأولى من البطولة.
وواجه المنتخب صعوبات في مجاراة الأداء البدني والفني للمنتخب الإيراني، الذي فرض أفضليته منذ الدقائق الأولى ووسع الفارق تدريجياً مع تقدم فترات اللقاء.
ويخوض المنتخب مباراته الثانية أمام منتخب لبنان، ضمن البطولة التي تُقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة أربعة منتخبات: الأردن، إيران، سوريا، ولبنان.
ويتأهل صاحب المركز الأول في الترتيب النهائي إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، والمقررة لاحقاً هذا العام.
--(بترا)
ع ح/ا ص/ب ط
29/07/2025 06:49:14

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