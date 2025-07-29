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قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، من بينها مخيم الفوار جنوب الخليل وبلدة طمون جنوب طوباس وبلدة عنيتا شرق طولكرم.
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