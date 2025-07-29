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الحكومة تدعو مئات الأردنيين للامتحان التنافسي -أسماء

الحكومة تدعو مئات الأردنيين للامتحان التنافسي -أسماء

2025-07-29 12:05:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت وزارات الاقتصاد الرقمي والبيئة والعمل والصحة والأشغال والزراعة والنقل ودائرة الآثار ودائرة الاراضي ودائرة قاضي القضاة ودائرة المكتبة الوطنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة الاستهلاكية المدنية وهيئة اعتماد التعليم العالي وسلطة وادي الاردن والمركز الوطني للامن السيبراني اليوم الثلاثاء المرشحين التالية اسماؤهم التواجد يوم السبت 2/8/2025 حسب الاوقات المحددة ادناه لحضور الاختبار التنافسي.

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