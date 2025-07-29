الحكومة تدعو مئات الأردنيين للامتحان التنافسي -أسماء

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الحكومة تدعو مئات الأردنيين للامتحان التنافسي -أسماء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت وزارات الاقتصاد الرقمي والبيئة والعمل والصحة والأشغال والزراعة والنقل ودائرة الآثار ودائرة الاراضي ودائرة قاضي القضاة ودائرة المكتبة الوطنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة الاستهلاكية المدنية وهيئة اعتماد التعليم العالي وسلطة وادي الاردن والمركز الوطني للامن السيبراني اليوم الثلاثاء المرشحين التالية اسماؤهم التواجد يوم السبت 2/8/2025 حسب الاوقات المحددة ادناه لحضور الاختبار التنافسي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترحيب فرنسي بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
محمية الأزرق المائية تفوز بجائزتي نجمة مراكز الزوار
حمدان بن زايد: دعم رئيس الدولة حافز لأبناء الوطن لمواصلة التميّز في ميادين الشرف
السعودية ترحب بموقف بريطانيا الساعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
فيجمان تحلم بالاستثمار في الكرة
المازمي: مستمرون في دعم البطائح طالما بقي باب القيد مفتوحاً