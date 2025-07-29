  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأرصاد: بدء انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اليوم

الأرصاد: بدء انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اليوم

2025-07-29 12:04:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى انحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ليسود طقس صيفي عادي في معظم مناطق المملكة، في حين تبقى الأجواء حارة في الأغوار، والبحر الميت، والعقبة.
ليلاً: أجواء لطيفة فوق المرتفعات، ومعتدلة في باقي المناطق.
وحذّرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية.

MENAFN29072025000208011052ID1109854521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث