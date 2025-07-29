مسلح يقتل 4 أشخاص على الأقل في نيويورك - تفاصيل

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مسلح يقتل 4 أشخاص على الأقل في نيويورك - تفاصيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قُتل 4 أشخاص على الأقلّ، أحدهم شرطي، برصاص مسلّح اقتحم ناطحة سحاب في قلب حي مانهاتن النيويوركي الراقي قبل أن ينتحر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وقال مسؤول في قوات الأمن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ "4 أشخاص، أحدهم عنصر في شرطة نيويورك، قتلوا" برصاص المسلح الذي زرع الرعب في أرجاء المنطقة.
وأضاف أنّ مطلق النار انتحر على ما يبدو بإطلاق النار على نفسه، في معلومة أوردتها أيضا شبكة "إيه بي سي نيوز".
من جهتها، قالت قائدة شرطة نيويورك جيسيكا تيش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "الوضع حاليا تحت السيطرة والمسلّح المنفرد تمّ تحييده".
ومساء الاثنين، شوهد بوسط الحي الراقي المكتظ بناطحات السحاب أعدادا كبيرة من عناصر الشرطة، بعضهم يرتدي سترات واقية من الرصاص ويحمل أسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى سيارات إسعاف.
وبحسب تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية فإن مطلق النار اقتحم قرابة الساعة السادسة مساء المبنى رقم 345 في بارك أفينيو"، وهو عبارة عن ناطحة سحاب تضمّ مكاتب بينها خصوصا مقرّا دوري كرة القدم الأميركية (NFL) وشركة بلاكستون المالية العملاقة، حاملا بيده رشاشا.
ونشرت وسائل إعلام عديدة، من بينها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك بوست"، صورة لرجل ذي شارب يسير لوحده حاملا بيمناه بندقية ويضع نظارة شمسية ويرتدي سترة داكنة.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنّ المسلّح قُتل في الطابق الثالث والثلاثين.
وكتب رئيس بلدية المدينة إريك آدامز على منصة إكس إنّ "شرطة مدينة نيويورك تجري تفتيشا شاملا في المبنى رقم 345 في بارك أفينيو. إذا كنتم في ذلك المبنى، فرجاء أن تلزموا أماكنكم".
وقال مسؤول في قوات الأمن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ "4 أشخاص، أحدهم عنصر في شرطة نيويورك، قتلوا" برصاص المسلح الذي زرع الرعب في أرجاء المنطقة.
وأضاف أنّ مطلق النار انتحر على ما يبدو بإطلاق النار على نفسه، في معلومة أوردتها أيضا شبكة "إيه بي سي نيوز".
من جهتها، قالت قائدة شرطة نيويورك جيسيكا تيش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "الوضع حاليا تحت السيطرة والمسلّح المنفرد تمّ تحييده".
ومساء الاثنين، شوهد بوسط الحي الراقي المكتظ بناطحات السحاب أعدادا كبيرة من عناصر الشرطة، بعضهم يرتدي سترات واقية من الرصاص ويحمل أسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى سيارات إسعاف.
وبحسب تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية فإن مطلق النار اقتحم قرابة الساعة السادسة مساء المبنى رقم 345 في بارك أفينيو"، وهو عبارة عن ناطحة سحاب تضمّ مكاتب بينها خصوصا مقرّا دوري كرة القدم الأميركية (NFL) وشركة بلاكستون المالية العملاقة، حاملا بيده رشاشا.
ونشرت وسائل إعلام عديدة، من بينها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك بوست"، صورة لرجل ذي شارب يسير لوحده حاملا بيمناه بندقية ويضع نظارة شمسية ويرتدي سترة داكنة.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنّ المسلّح قُتل في الطابق الثالث والثلاثين.
وكتب رئيس بلدية المدينة إريك آدامز على منصة إكس إنّ "شرطة مدينة نيويورك تجري تفتيشا شاملا في المبنى رقم 345 في بارك أفينيو. إذا كنتم في ذلك المبنى، فرجاء أن تلزموا أماكنكم".
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