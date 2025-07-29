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ماجدة الرومي تشعل مواقع التواصل بتصرف غريب أمام فيروز - فيديو

ماجدة الرومي تشعل مواقع التواصل بتصرف غريب أمام فيروز - فيديو

2025-07-29 12:04:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت مراسم عزاء الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، الإثنين، لحظة مؤثرة، حيث انهارت ماجدة الرومي من البكاء فور لقائها بالسيدة فيروز، وقبلت يدها في صالون كنيسة، رقاد السيدة في بكفيا.
وذهبت ماجدة الرومي لتعزية فيروز بعد وفاة زياد الرحباني، وعند رؤيتها لم تتمالك دموعها، وانحنت أمامها احتراماً وجثت على ركبتيها ثم قبلت يدها وسط صمت الحضور.

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