ماجدة الرومي تشعل مواقع التواصل بتصرف غريب أمام فيروز - فيديو

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ماجدة الرومي تشعل مواقع التواصل بتصرف غريب أمام فيروز - فيديو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت مراسم عزاء الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، الإثنين، لحظة مؤثرة، حيث انهارت ماجدة الرومي من البكاء فور لقائها بالسيدة فيروز، وقبلت يدها في صالون كنيسة، رقاد السيدة في بكفيا.
وذهبت ماجدة الرومي لتعزية فيروز بعد وفاة زياد الرحباني، وعند رؤيتها لم تتمالك دموعها، وانحنت أمامها احتراماً وجثت على ركبتيها ثم قبلت يدها وسط صمت الحضور.
وذهبت ماجدة الرومي لتعزية فيروز بعد وفاة زياد الرحباني، وعند رؤيتها لم تتمالك دموعها، وانحنت أمامها احتراماً وجثت على ركبتيها ثم قبلت يدها وسط صمت الحضور.
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