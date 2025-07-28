الرئيس الأمريكي يهنىء كمبوديا وتايلاند على اتفاق إيقاف إطلاق النار

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الرئيس الأمريكي يهنىء كمبوديا وتايلاند على اتفاق إيقاف إطلاق النار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 7 (كونا) –- هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمبوديا وتايلاند على اتفاق إيقاف إطلاق النار المعلن عنه اليوم الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور وهو ما ينهي ابتداء من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي للبلدين أياما من الاشتباكات على الحدود المتنازع عليها بينهما استدعت تحركا دوليا لإيقافها.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "تحدثت للتو مع القائم بأعمال رئيس وزراء تايلند ورئيس وزراء كمبوديا".
وأضاف "يسرني أن أعلن أنه بفضل تدخل الرئيس دونالد ترامب توصل البلدان إلى إيقاف إطلاق نار وسلام".
وتابع "تهانينا للجميع بإنهاء هذه الحرب أنقذنا آلاف الأرواح".
كما نوه ترامب بأنه وجه فريقه التجاري "لاستئناف المفاوضات التجارية".
وأكد "لقد أنهيت الآن العديد من الحروب في ستة أشهر فقط وأنا فخور بكوني رئيس السلام".
وسبق ذلك إصدار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بيانا شدد فيه على أن الولايات المتحدة "ستظل ملتزمة ومنخرطة في هذه العملية التي تنظمها الولايات المتحدة وماليزيا لإنهاء هذا الصراع".
ووفقا لماليزيا التي توسطت في المحادثات التي نتج عنها اتفاق إيقاف إطلاق النار ستعقد الدولتان غدا الثلاثاء اجتماعا للقادة الإقليميين من الجانبين الكمبودي والتايلاندي.
وكان الجانبان قد تبادلا الاتهامات ببدء أحدث تصعيد على الحدود المتنازع عليها منذ عقود وتبادلا اللوم في القتال الذي أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين بحسب أرقام مسؤولين تايلانديين وكمبوديين.
ويرجع النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى خلافات تاريخية حول السيادة على معبد (بريا فيهير) والمنطقة المحيطة به الذي حكمت محكمة العدل الدولية عام 1962 بملكيته لكمبوديا فيما استمرت تايلاند في المطالبة بالسيطرة على المناطق المجاورة له.
وشهدت المنطقة اشتباكات متكررة بين عامي 2008 و2011 قبل أن تهدأ الأوضاع تدريجيا ومع ذلك ظلت التوترات قائمة وتفاقمت مؤخرا في ظل تحركات عسكرية متبادلة وزيادة الحشود العسكرية مما دفع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الدعوة لضبط النفس والحوار. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "تحدثت للتو مع القائم بأعمال رئيس وزراء تايلند ورئيس وزراء كمبوديا".
وأضاف "يسرني أن أعلن أنه بفضل تدخل الرئيس دونالد ترامب توصل البلدان إلى إيقاف إطلاق نار وسلام".
وتابع "تهانينا للجميع بإنهاء هذه الحرب أنقذنا آلاف الأرواح".
كما نوه ترامب بأنه وجه فريقه التجاري "لاستئناف المفاوضات التجارية".
وأكد "لقد أنهيت الآن العديد من الحروب في ستة أشهر فقط وأنا فخور بكوني رئيس السلام".
وسبق ذلك إصدار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بيانا شدد فيه على أن الولايات المتحدة "ستظل ملتزمة ومنخرطة في هذه العملية التي تنظمها الولايات المتحدة وماليزيا لإنهاء هذا الصراع".
ووفقا لماليزيا التي توسطت في المحادثات التي نتج عنها اتفاق إيقاف إطلاق النار ستعقد الدولتان غدا الثلاثاء اجتماعا للقادة الإقليميين من الجانبين الكمبودي والتايلاندي.
وكان الجانبان قد تبادلا الاتهامات ببدء أحدث تصعيد على الحدود المتنازع عليها منذ عقود وتبادلا اللوم في القتال الذي أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين بحسب أرقام مسؤولين تايلانديين وكمبوديين.
ويرجع النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى خلافات تاريخية حول السيادة على معبد (بريا فيهير) والمنطقة المحيطة به الذي حكمت محكمة العدل الدولية عام 1962 بملكيته لكمبوديا فيما استمرت تايلاند في المطالبة بالسيطرة على المناطق المجاورة له.
وشهدت المنطقة اشتباكات متكررة بين عامي 2008 و2011 قبل أن تهدأ الأوضاع تدريجيا ومع ذلك ظلت التوترات قائمة وتفاقمت مؤخرا في ظل تحركات عسكرية متبادلة وزيادة الحشود العسكرية مما دفع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الدعوة لضبط النفس والحوار. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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