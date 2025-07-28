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الرئيس الأمريكي يهنىء كمبوديا وتايلاند على اتفاق إيقاف إطلاق النار

الرئيس الأمريكي يهنىء كمبوديا وتايلاند على اتفاق إيقاف إطلاق النار

2025-07-28 11:15:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 7 (كونا) –- هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمبوديا وتايلاند على اتفاق إيقاف إطلاق النار المعلن عنه اليوم الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور وهو ما ينهي ابتداء من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي للبلدين أياما من الاشتباكات على الحدود المتنازع عليها بينهما استدعت تحركا دوليا لإيقافها.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "تحدثت للتو مع القائم بأعمال رئيس وزراء تايلند ورئيس وزراء كمبوديا".
وأضاف "يسرني أن أعلن أنه بفضل تدخل الرئيس دونالد ترامب توصل البلدان إلى إيقاف إطلاق نار وسلام".
وتابع "تهانينا للجميع بإنهاء هذه الحرب أنقذنا آلاف الأرواح".
كما نوه ترامب بأنه وجه فريقه التجاري "لاستئناف المفاوضات التجارية".
وأكد "لقد أنهيت الآن العديد من الحروب في ستة أشهر فقط وأنا فخور بكوني رئيس السلام".
وسبق ذلك إصدار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بيانا شدد فيه على أن الولايات المتحدة "ستظل ملتزمة ومنخرطة في هذه العملية التي تنظمها الولايات المتحدة وماليزيا لإنهاء هذا الصراع".
ووفقا لماليزيا التي توسطت في المحادثات التي نتج عنها اتفاق إيقاف إطلاق النار ستعقد الدولتان غدا الثلاثاء اجتماعا للقادة الإقليميين من الجانبين الكمبودي والتايلاندي.
وكان الجانبان قد تبادلا الاتهامات ببدء أحدث تصعيد على الحدود المتنازع عليها منذ عقود وتبادلا اللوم في القتال الذي أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين بحسب أرقام مسؤولين تايلانديين وكمبوديين.
ويرجع النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى خلافات تاريخية حول السيادة على معبد (بريا فيهير) والمنطقة المحيطة به الذي حكمت محكمة العدل الدولية عام 1962 بملكيته لكمبوديا فيما استمرت تايلاند في المطالبة بالسيطرة على المناطق المجاورة له.
وشهدت المنطقة اشتباكات متكررة بين عامي 2008 و2011 قبل أن تهدأ الأوضاع تدريجيا ومع ذلك ظلت التوترات قائمة وتفاقمت مؤخرا في ظل تحركات عسكرية متبادلة وزيادة الحشود العسكرية مما دفع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الدعوة لضبط النفس والحوار. (النهاية)

ر س ر / ه س ص


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