الأمين العام ل(مجلس التعاون): الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك يؤكد دعم مبادرة السعودية لتنفيذ حل الدولتين

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الأمين العام ل(مجلس التعاون): الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك يؤكد دعم مبادرة السعودية لتنفيذ حل الدولتين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 7 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين أن الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك يأتي تأكيدا لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وبحث الجهود المشتركة الرامية لحل القضية الفلسطينية.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء عقب مشاركة البديوي في اجتماع تنسيقي على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين في المقر الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف البيان أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة والتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية بحثوا التطورات الإنسانية في القطاع وخاصة في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي أدت إلى نقص حاد في المساعدات الإنسانية بسبب تعنت وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي واستخدامها لسياسة التجويع ضد الشعب في قطاع غزة المخالفة للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والأممية كافة.
وأوضحت أن انتهاكات الاحتلال أدت إلى تفشي المجاعة ونقص حاد في الأدوية الطبية حيث طالب الوزراء باستمرار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح جميع المعابر من أجل أن يتم التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وذكرت الأمانة العامة أن البديوي دعا إلى بذل الجهود الإقليمية والدولية بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات في العالم لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة بشكل عاجل ومن دون قيود. (النهاية)
ع س ت / م ع ح ع
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء عقب مشاركة البديوي في اجتماع تنسيقي على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين في المقر الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف البيان أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة والتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية بحثوا التطورات الإنسانية في القطاع وخاصة في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي أدت إلى نقص حاد في المساعدات الإنسانية بسبب تعنت وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي واستخدامها لسياسة التجويع ضد الشعب في قطاع غزة المخالفة للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والأممية كافة.
وأوضحت أن انتهاكات الاحتلال أدت إلى تفشي المجاعة ونقص حاد في الأدوية الطبية حيث طالب الوزراء باستمرار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح جميع المعابر من أجل أن يتم التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وذكرت الأمانة العامة أن البديوي دعا إلى بذل الجهود الإقليمية والدولية بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات في العالم لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة بشكل عاجل ومن دون قيود. (النهاية)
ع س ت / م ع ح ع
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