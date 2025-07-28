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الأمين العام ل(مجلس التعاون): الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك يؤكد دعم مبادرة السعودية لتنفيذ حل الدولتين

الأمين العام ل(مجلس التعاون): الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك يؤكد دعم مبادرة السعودية لتنفيذ حل الدولتين

2025-07-28 11:15:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 7 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين أن الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك يأتي تأكيدا لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وبحث الجهود المشتركة الرامية لحل القضية الفلسطينية.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء عقب مشاركة البديوي في اجتماع تنسيقي على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين في المقر الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف البيان أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة والتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية بحثوا التطورات الإنسانية في القطاع وخاصة في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي أدت إلى نقص حاد في المساعدات الإنسانية بسبب تعنت وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي واستخدامها لسياسة التجويع ضد الشعب في قطاع غزة المخالفة للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والأممية كافة.
وأوضحت أن انتهاكات الاحتلال أدت إلى تفشي المجاعة ونقص حاد في الأدوية الطبية حيث طالب الوزراء باستمرار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح جميع المعابر من أجل أن يتم التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وذكرت الأمانة العامة أن البديوي دعا إلى بذل الجهود الإقليمية والدولية بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات في العالم لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية كافة بشكل عاجل ومن دون قيود. (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع


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