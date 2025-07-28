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وزير الخارجية يترأس وفد الكويت بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين

2025-07-28 11:15:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 7 (كونا) -- ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين وفد دولة الكويت المشارك في أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمشاركة واسعة من وزراء الخارجية وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل تطورات متسارعة تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وهو ما يستدعي توحيد المواقف الدولية لدعم حقوقه المشروعة.
وقد أكد المشاركون في الجلسات الافتتاحية على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لإحياء عملية السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. (النهاية)

ع س ت / م م ج


MENAFN28072025000071011013ID1109854415

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