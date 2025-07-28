وزير الخارجية يترأس وفد الكويت بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين

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وزير الخارجية يترأس وفد الكويت بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 7 (كونا) -- ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين وفد دولة الكويت المشارك في أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمشاركة واسعة من وزراء الخارجية وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل تطورات متسارعة تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وهو ما يستدعي توحيد المواقف الدولية لدعم حقوقه المشروعة.
وقد أكد المشاركون في الجلسات الافتتاحية على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لإحياء عملية السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. (النهاية)
ع س ت / م م ج
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل تطورات متسارعة تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وهو ما يستدعي توحيد المواقف الدولية لدعم حقوقه المشروعة.
وقد أكد المشاركون في الجلسات الافتتاحية على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لإحياء عملية السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. (النهاية)
ع س ت / م م ج
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