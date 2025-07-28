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وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر حل الدولتين

وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر حل الدولتين

2025-07-28 11:15:02
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 7 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في مقر المنظومة الأممية بمدينة نيويورك.
وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم عملية السلام إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

ع س ت / م م ج


MENAFN28072025000071011013ID1109854414

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