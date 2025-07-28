وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر حل الدولتين

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وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر حل الدولتين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 7 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في مقر المنظومة الأممية بمدينة نيويورك.
وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم عملية السلام إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
ع س ت / م م ج
وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم عملية السلام إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
ع س ت / م م ج
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