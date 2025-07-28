  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مجموعة (إيه 3+) بمجلس الأمن تعرب عن قلقها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للسيادة السورية

مجموعة (إيه 3+) بمجلس الأمن تعرب عن قلقها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للسيادة السورية

2025-07-28 11:15:02
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 28 - 7 (كونا) -- أعربت مجموعة (إيه 3+) بمجلس الأمن الدولي (الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا) اليوم الاثنين بنيويورك عن "بالغ قلقها حيال انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لسيادة سوريا مطالبة بوضع حد كامل لتوغلات جيش الاحتلال في الأراضي السورية".
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع باسم مجموعة (إيه 3+) خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا إن "المجموعة تدين بأشد العبارات هذا العدوان الذي ينفذ في انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".
ودعت المجموعة في السياق إلى التنفيذ الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مجددة التأكيد على أن "الجولان المحتل أرض سورية بموجب القانون الدولي كما جاء ذلك بوضوح في قرار مجلس الأمن 497".
وطالبت مجموعة (إيه 3+) في ذات الإطار "بوضع حد لتوغلات جيش الاحتلال في الأراضي السورية وبانسحابه الكامل من المناطق المحتلة وكذا السماح لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) بالقيام بالمهام التي يخولها القانون من دون أي عراقيل".
وبخصوص الوضع السياسي جددت المجموعة دعمها "لعملية سياسية بقيادة وملكية سوريتين تيسرها الأمم المتحدة بفعالية وبما يؤدي إلى عملية انتقالية تعكس الطموحات المشروعة لكافة السوريين بمن فيهم النساء والشباب" مضيفة أن "العملية السياسية يجب أن تكفل مشاركتهم الكاملة في تحديد مستقبل البلد".
أما فيما يخص الشق الأمني فقالت مجموعة (إيه 3+) أن "الوضع في سوريا لا يزال هشا وخير دليل على ذلك دوامة العنف الأخيرة في محافظة السويداء" لافتة إلى أن "هذه الأحداث تشير إلى الحاجة الملحة لحوار وطني شامل ولمصالحة وطنية من أجل إرساء السلام والاستقرار الدائمين في سوريا".
وأكدت أنها "أخذت علما بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في السويداء" داعية كافة الأطراف إلى "الوفاء بالتزاماتها بحسن نية" كما أخذت المجموعة علما بالنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبت في المنطقة الساحلية مطالبة بتقديم كل المتورطين إلى العدالة.
ودعت مجموعة (إيه 3+) كافة الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى "عدم تحويل سوريا إلى ساحة للمواجهات وأن تساهم إسهاما بناء في السلام والتعافي" مجددة "دعمها لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الاقليمية وكذا لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الذي يبقى دوره أساسيا".
وفي الختام دعت المجموعة المجتمع الدولي إلى "تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا" مؤكدة أنه "لا يمكن للسلام أن يدوم من دون تنمية مستدامة". (النهاية)

م ر / ه س ص


MENAFN28072025000071011013ID1109854413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث