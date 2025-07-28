مجموعة (إيه 3+) بمجلس الأمن تعرب عن قلقها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للسيادة السورية

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مجموعة (إيه 3+) بمجلس الأمن تعرب عن قلقها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للسيادة السورية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 28 - 7 (كونا) -- أعربت مجموعة (إيه 3+) بمجلس الأمن الدولي (الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا) اليوم الاثنين بنيويورك عن "بالغ قلقها حيال انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لسيادة سوريا مطالبة بوضع حد كامل لتوغلات جيش الاحتلال في الأراضي السورية".
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع باسم مجموعة (إيه 3+) خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا إن "المجموعة تدين بأشد العبارات هذا العدوان الذي ينفذ في انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".
ودعت المجموعة في السياق إلى التنفيذ الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مجددة التأكيد على أن "الجولان المحتل أرض سورية بموجب القانون الدولي كما جاء ذلك بوضوح في قرار مجلس الأمن 497".
وطالبت مجموعة (إيه 3+) في ذات الإطار "بوضع حد لتوغلات جيش الاحتلال في الأراضي السورية وبانسحابه الكامل من المناطق المحتلة وكذا السماح لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) بالقيام بالمهام التي يخولها القانون من دون أي عراقيل".
وبخصوص الوضع السياسي جددت المجموعة دعمها "لعملية سياسية بقيادة وملكية سوريتين تيسرها الأمم المتحدة بفعالية وبما يؤدي إلى عملية انتقالية تعكس الطموحات المشروعة لكافة السوريين بمن فيهم النساء والشباب" مضيفة أن "العملية السياسية يجب أن تكفل مشاركتهم الكاملة في تحديد مستقبل البلد".
أما فيما يخص الشق الأمني فقالت مجموعة (إيه 3+) أن "الوضع في سوريا لا يزال هشا وخير دليل على ذلك دوامة العنف الأخيرة في محافظة السويداء" لافتة إلى أن "هذه الأحداث تشير إلى الحاجة الملحة لحوار وطني شامل ولمصالحة وطنية من أجل إرساء السلام والاستقرار الدائمين في سوريا".
وأكدت أنها "أخذت علما بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في السويداء" داعية كافة الأطراف إلى "الوفاء بالتزاماتها بحسن نية" كما أخذت المجموعة علما بالنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبت في المنطقة الساحلية مطالبة بتقديم كل المتورطين إلى العدالة.
ودعت مجموعة (إيه 3+) كافة الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى "عدم تحويل سوريا إلى ساحة للمواجهات وأن تساهم إسهاما بناء في السلام والتعافي" مجددة "دعمها لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الاقليمية وكذا لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الذي يبقى دوره أساسيا".
وفي الختام دعت المجموعة المجتمع الدولي إلى "تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا" مؤكدة أنه "لا يمكن للسلام أن يدوم من دون تنمية مستدامة". (النهاية)
م ر / ه س ص
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع باسم مجموعة (إيه 3+) خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا إن "المجموعة تدين بأشد العبارات هذا العدوان الذي ينفذ في انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".
ودعت المجموعة في السياق إلى التنفيذ الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مجددة التأكيد على أن "الجولان المحتل أرض سورية بموجب القانون الدولي كما جاء ذلك بوضوح في قرار مجلس الأمن 497".
وطالبت مجموعة (إيه 3+) في ذات الإطار "بوضع حد لتوغلات جيش الاحتلال في الأراضي السورية وبانسحابه الكامل من المناطق المحتلة وكذا السماح لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) بالقيام بالمهام التي يخولها القانون من دون أي عراقيل".
وبخصوص الوضع السياسي جددت المجموعة دعمها "لعملية سياسية بقيادة وملكية سوريتين تيسرها الأمم المتحدة بفعالية وبما يؤدي إلى عملية انتقالية تعكس الطموحات المشروعة لكافة السوريين بمن فيهم النساء والشباب" مضيفة أن "العملية السياسية يجب أن تكفل مشاركتهم الكاملة في تحديد مستقبل البلد".
أما فيما يخص الشق الأمني فقالت مجموعة (إيه 3+) أن "الوضع في سوريا لا يزال هشا وخير دليل على ذلك دوامة العنف الأخيرة في محافظة السويداء" لافتة إلى أن "هذه الأحداث تشير إلى الحاجة الملحة لحوار وطني شامل ولمصالحة وطنية من أجل إرساء السلام والاستقرار الدائمين في سوريا".
وأكدت أنها "أخذت علما بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في السويداء" داعية كافة الأطراف إلى "الوفاء بالتزاماتها بحسن نية" كما أخذت المجموعة علما بالنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبت في المنطقة الساحلية مطالبة بتقديم كل المتورطين إلى العدالة.
ودعت مجموعة (إيه 3+) كافة الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى "عدم تحويل سوريا إلى ساحة للمواجهات وأن تساهم إسهاما بناء في السلام والتعافي" مجددة "دعمها لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الاقليمية وكذا لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الذي يبقى دوره أساسيا".
وفي الختام دعت المجموعة المجتمع الدولي إلى "تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا" مؤكدة أنه "لا يمكن للسلام أن يدوم من دون تنمية مستدامة". (النهاية)
م ر / ه س ص
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