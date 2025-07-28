مقتل وجرح 5 أشخاص إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

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مقتل وجرح 5 أشخاص إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 7 (كونا) -- لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان اليوم الاثين.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له إن مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية مستهدفة دراجة نارية في منطقة (بنت جبيل) ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف البلدات والسيارات إلى جانب الدراجات النارية في عدد من المناطق على الرغم من اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي وانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية باستثناء عدد من النقاط عند الحدود الجنوبية. (النهاية)
ف ز / س ع م
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له إن مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية مستهدفة دراجة نارية في منطقة (بنت جبيل) ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف البلدات والسيارات إلى جانب الدراجات النارية في عدد من المناطق على الرغم من اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي وانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية باستثناء عدد من النقاط عند الحدود الجنوبية. (النهاية)
ف ز / س ع م
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