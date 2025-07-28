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مقتل وجرح 5 أشخاص إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

مقتل وجرح 5 أشخاص إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

2025-07-28 11:15:02
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 7 (كونا) -- لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان اليوم الاثين.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له إن مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية مستهدفة دراجة نارية في منطقة (بنت جبيل) ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف البلدات والسيارات إلى جانب الدراجات النارية في عدد من المناطق على الرغم من اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي وانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية باستثناء عدد من النقاط عند الحدود الجنوبية. (النهاية)

ف ز / س ع م


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