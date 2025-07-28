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وزير الخارجية الكويتي يترأس الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك على هامش أعمال مؤتمر حل الدولتين

وزير الخارجية الكويتي يترأس الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك على هامش أعمال مؤتمر حل الدولتين

2025-07-28 11:15:02
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 7 (كونا) -- ترأس وزير الخارجية الكويتي ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين الاجتماع الوزاري التحضيري لدول مجلس التعاون استعدادا للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
وانعقد الاجتماع في مدينة نيويورك بهدف التحضير للمؤتمر الدولي الذي يهدف الى تنفيذ حل الدولتين والمقرر عقده اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في 28 و29 يوليو الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق المواقف الخليجية قبيل انعقاد المؤتمر وتوحيد الرؤى بشأن دعم القضية الفلسطينية وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين بما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار الإقليمي والدولي. (النهاية)

ع س ت / ر ج


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