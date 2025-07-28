وزير الخارجية الكويتي يترأس الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك على هامش أعمال مؤتمر حل الدولتين

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وزير الخارجية الكويتي يترأس الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك على هامش أعمال مؤتمر حل الدولتين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 7 (كونا) -- ترأس وزير الخارجية الكويتي ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين الاجتماع الوزاري التحضيري لدول مجلس التعاون استعدادا للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
وانعقد الاجتماع في مدينة نيويورك بهدف التحضير للمؤتمر الدولي الذي يهدف الى تنفيذ حل الدولتين والمقرر عقده اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في 28 و29 يوليو الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق المواقف الخليجية قبيل انعقاد المؤتمر وتوحيد الرؤى بشأن دعم القضية الفلسطينية وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين بما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار الإقليمي والدولي. (النهاية)
ع س ت / ر ج
وانعقد الاجتماع في مدينة نيويورك بهدف التحضير للمؤتمر الدولي الذي يهدف الى تنفيذ حل الدولتين والمقرر عقده اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في 28 و29 يوليو الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق المواقف الخليجية قبيل انعقاد المؤتمر وتوحيد الرؤى بشأن دعم القضية الفلسطينية وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين بما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار الإقليمي والدولي. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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