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وزير الخارجية الكويتي يجتمع مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي على هامش مؤتمر حل الدولتين

وزير الخارجية الكويتي يجتمع مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي على هامش مؤتمر حل الدولتين

2025-07-28 11:15:01
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 7 (كونا) -- اجتمع وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم الاثنين مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي عبدالقادر عمر وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.
وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة الكويت وجمهورية جيبوتي وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما جرى التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ولا سيما ما يتصل بالجهود الرامية إلى تحقيق التسوية السلمية وإقامة السلام في منطقة الشرق الأوسط. (النهاية)

ع س ت / ر ج


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