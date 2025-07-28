وزير الخارجية الكويتي يجتمع مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي على هامش مؤتمر حل الدولتين

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وزير الخارجية الكويتي يجتمع مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي على هامش مؤتمر حل الدولتين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 7 (كونا) -- اجتمع وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم الاثنين مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي عبدالقادر عمر وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.
وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة الكويت وجمهورية جيبوتي وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما جرى التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ولا سيما ما يتصل بالجهود الرامية إلى تحقيق التسوية السلمية وإقامة السلام في منطقة الشرق الأوسط. (النهاية)
ع س ت / ر ج
وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة الكويت وجمهورية جيبوتي وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما جرى التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ولا سيما ما يتصل بالجهود الرامية إلى تحقيق التسوية السلمية وإقامة السلام في منطقة الشرق الأوسط. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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