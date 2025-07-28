موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط 153 مخالفا ومطلوبا في حملة أمنية نفذتها بجميع محافظات البلاد وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

الكويت - وزارة الداخلية تعلن عن ضبط مواطن لقيامه بمزاولة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل منزل مستأجر في مدينة (صباح الأحمد) السكنية "وهو نشاط محظور قانونا لما يسببه من استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية والضغط على الشبكة العامة بما يؤثر على استقرارها".

بورتسودان (السودان) - طائرة اغاثية ضمن الجسر الجوي الكويتي تصل الى مطار بورتسودان محملة ب40 طنا من المساعدات لدعم المتضررين من الحرب والسيول والفيضانات في السودان استكمالا لحملة (الكويت بجانبكم).

نيويورك - انطلاق أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين تحت رئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا وبمشاركة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وذلك في مقر الأمم المتحدة.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 100 فلسطيني واصابة 382 اخرين خلال ال24 ساعة الماضية جراء استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع.

برلين - الشرطة الألمانية تعلن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 41 آخرين من جراء خروج قطار عن مساره جنوب غربي البلاد وتقول إن الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة (ريدلينغن) بولاية (بادن فورتمبيرغ) كان بسبب انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة.

كوالالمبور - رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم وبصفته رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يعلن التوصل إلى اتفاق بين كمبوديا وتايلند يقضي بإيقاف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والعودة إلى حالة الاستقرار ابتداء من منتصف الليلة.

الرباط – القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية تعلن مصرع ضابطين برتبتي رائد ونقيب من القوات الجوية في تحطم طائرة تدريب عسكرية من طراز (ألفاجيت) بالقرب من مطار (فاس-سايس) صباحا. (النهاية) ر ج