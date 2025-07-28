موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - وزارة الداخلية تعلن عن ضبط مواطن لقيامه بمزاولة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل منزل مستأجر في مدينة (صباح الأحمد) السكنية "وهو نشاط محظور قانونا لما يسببه من استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية والضغط على الشبكة العامة بما يؤثر على استقرارها".
بورتسودان (السودان) - طائرة اغاثية ضمن الجسر الجوي الكويتي تصل الى مطار بورتسودان محملة ب40 طنا من المساعدات لدعم المتضررين من الحرب والسيول والفيضانات في السودان استكمالا لحملة (الكويت بجانبكم).
نيويورك - انطلاق أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين تحت رئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا وبمشاركة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وذلك في مقر الأمم المتحدة.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 100 فلسطيني واصابة 382 اخرين خلال ال24 ساعة الماضية جراء استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع.
برلين - الشرطة الألمانية تعلن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 41 آخرين من جراء خروج قطار عن مساره جنوب غربي البلاد وتقول إن الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة (ريدلينغن) بولاية (بادن فورتمبيرغ) كان بسبب انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة.
كوالالمبور - رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم وبصفته رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يعلن التوصل إلى اتفاق بين كمبوديا وتايلند يقضي بإيقاف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والعودة إلى حالة الاستقرار ابتداء من منتصف الليلة.
الرباط – القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية تعلن مصرع ضابطين برتبتي رائد ونقيب من القوات الجوية في تحطم طائرة تدريب عسكرية من طراز (ألفاجيت) بالقرب من مطار (فاس-سايس) صباحا. (النهاية) ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترحيب فرنسي بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
محمية الأزرق المائية تفوز بجائزتي نجمة مراكز الزوار
حمدان بن زايد: دعم رئيس الدولة حافز لأبناء الوطن لمواصلة التميّز في ميادين الشرف
السعودية ترحب بموقف بريطانيا الساعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
فيجمان تحلم بالاستثمار في الكرة
المازمي: مستمرون في دعم البطائح طالما بقي باب القيد مفتوحاً