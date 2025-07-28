مزايدة لتأجير مقاصف المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم

مزايدة لتأجير مقاصف المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية أمس مظاريف 6 مناقصات مطروحة من جهات متصرفة.
وتنافست 5 شركات على مزايدة طرحتها وزارة التربية والتعليم لتأجير مقاصف المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتقدمت شركة Food City بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليون و500 ألف و234 دينارا.
بينما تقدمت شركة مخابز رضوان بأقل العطاءات بقيمة تبلغ ألفين و689 دينارا. الغرض من هذه المزايدة هو رغبة وزارة التربية والتعليم في تأجير المقاصف المدرسية لوزارة التربية والتعليم، حيث إن طرح مزايدة بهذا الشأن يعطي فرصة لأكبر عدد من مقدمي العطاءات - المزايدين للتنافس فيما بينهم وتقديم أسعار مختلفة لتوفير خدمة التموين للمدارس، ويتم المفاضلة بين مقدمين العطاءات- المزايدين للحصول على أعلى سعر مقدم منهم. بينما تنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها المستشفيات الحكومية لتوفير مبردات وقنينات مياه الشرب والأكواب الورقية لجميع المواقع التابعة للمستشفيات الحكومية، وتقدمت شركة اسباير لحلول الإدارة بأعلى العطاءات بمبلغ قدره 488 ألفا و749 دينارا. بينما تقدم مصنع المنهل للمياه البحرين بأقل العطاءات بمبلغ قدره 95 ألفا و785 دينارا. وتهدف هذه المناقصة إلى اختيار موردين لتوريد مبردات مياه وزجاجات مياه شرب وأكواب ورقية لجميع المستشفيات الحكومية بأسعار ثابتة، مع تقديم خدمات الصيانة الدورية أو عند الحاجة إلى المبردات، على أن تلتزم جميع العروض بالشروط والمواصفات الفنية المحددة في وثائق المناقصة. وتنافست شركتان على مناقصة طرحتها المستشفيات الحكومية لمسح الموقع والتفتيش على تركيبات الجهد المنخفض الكهربائية من الألواح الرئيسية إلى لوحات التوزيع في جميع مباني المستشفيات الحكومية.
وتقدمت شركة المؤيد للتكييف بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 73 ألفا و855 دينارا، بينما تقدمت شركة Castillo Trading and Construction بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 51 ألفا و480 دينارا. تسعى المستشفيات الحكومية في البحرين إلى الحصول على مورد مقاول مخصص معتمد من قبل هيئة الكهرباء والماء لإجراء مسح الموقع والتفتيش على تركيبات الجهد المنخفض الكهربائي من الألواح الرئيسية إلى لوحات التوزيع قي جميع مباني المستشفيات الحكومية.
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