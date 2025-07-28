مزايدة لتأجير مقاصف المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬6‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مزايدة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لتأجير‭ ‬مقاصف‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Food ‭ ‬ City ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليون‭ ‬و500‭ ‬ألف‭ ‬و234‭ ‬دينارا‭.‬

بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬مخابز‭ ‬رضوان‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬ألفين‭ ‬و689‭ ‬دينارا‭. ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المزايدة‭ ‬هو‭ ‬رغبة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬تأجير‭ ‬المقاصف‭ ‬المدرسية‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬طرح‭ ‬مزايدة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬يعطي‭ ‬فرصة‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ - ‬المزايدين‭ ‬للتنافس‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬وتقديم‭ ‬أسعار‭ ‬مختلفة‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬التموين‭ ‬للمدارس،‭ ‬ويتم‭ ‬المفاضلة‭ ‬بين‭ ‬مقدمين‭ ‬العطاءات‭- ‬المزايدين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬سعر‭ ‬مقدم‭ ‬منهم‭. ‬بينما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتوفير‭ ‬مبردات‭ ‬وقنينات‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬والأكواب‭ ‬الورقية‭ ‬لجميع‭ ‬المواقع‭ ‬التابعة‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬اسباير‭ ‬لحلول‭ ‬الإدارة‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬488‭ ‬ألفا‭ ‬و749‭ ‬دينارا‭. ‬بينما‭ ‬تقدم‭ ‬مصنع‭ ‬المنهل‭ ‬للمياه‭ ‬البحرين‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬95‭ ‬ألفا‭ ‬و785‭ ‬دينارا‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬موردين‭ ‬لتوريد‭ ‬مبردات‭ ‬مياه‭ ‬وزجاجات‭ ‬مياه‭ ‬شرب‭ ‬وأكواب‭ ‬ورقية‭ ‬لجميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بأسعار‭ ‬ثابتة،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المبردات،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬جميع‭ ‬العروض‭ ‬بالشروط‭ ‬والمواصفات‭ ‬الفنية‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭. ‬وتنافست‭ ‬شركتان‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لمسح‭ ‬الموقع‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬تركيبات‭ ‬الجهد‭ ‬المنخفض‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬الألواح‭ ‬الرئيسية‭ ‬إلى‭ ‬لوحات‭ ‬التوزيع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مباني‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭. ‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬للتكييف‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬73‭ ‬ألفا‭ ‬و855‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Castillo ‭ ‬ Trading ‭ ‬ and ‭ ‬ Construction ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬51‭ ‬ألفا‭ ‬و480‭ ‬دينارا‭. ‬تسعى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مورد‭ ‬مقاول‭ ‬مخصص‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لإجراء‭ ‬مسح‭ ‬الموقع‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬تركيبات‭ ‬الجهد‭ ‬المنخفض‭ ‬الكهربائي‭ ‬من‭ ‬الألواح‭ ‬الرئيسية‭ ‬إلى‭ ‬لوحات‭ ‬التوزيع‭ ‬قي‭ ‬جميع‭ ‬مباني‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭.‬