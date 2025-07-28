شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

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شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN/ أعلنت وزارة الصحة، مساء امس الاثنين، استشهاد الشاب محمد سامر سليمان الجمل (27 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.
وكانت قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة الخليل "رأس الجورة" قد أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صوب الشاب الجمل في وقت سابق من مساء امس وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ليعلن عن استشهاده لاحقا واحتجاز جثمانه.
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