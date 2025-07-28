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شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

2025-07-28 10:07:10
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN/ أعلنت وزارة الصحة، مساء امس الاثنين، استشهاد الشاب محمد سامر سليمان الجمل (27 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة الخليل "رأس الجورة" قد أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صوب الشاب الجمل في وقت سابق من مساء امس وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ليعلن عن استشهاده لاحقا واحتجاز جثمانه.

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