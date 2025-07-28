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بن غفير وسموتريتش ممنوعان من دخول هولندا

بن غفير وسموتريتش ممنوعان من دخول هولندا

2025-07-28 09:05:59

خبرني - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء أن هولندا قررت منع الوزيرين المتطرفين  إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش دخول أراضيها.

وبينت انه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي إلى جلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي.

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