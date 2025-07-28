إصابة ثلاثة اشخاص بإطلاق نار في نيورويك

إصابة ثلاثة اشخاص بإطلاق نار في نيورويك
خبرني - أطلق مسلح النار على ثلالثة أشخاص على الأقل، أحدهما ضابط شرطة، في مبنى مكتبي بحي مانهاتن في نيورويك، يحتوي على بعض من أكبر المؤسسات المالية في البلاد ورابطة كرة القدم الوطنية.
وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إن فرق الطوارئ استُدعيت إلى المبنى في بارك أفينيو مساء الاثنين -بالتوقيت المحلي- عقب الإبلاغ عن إطلاق نار.
ونشر العمدة إريك آدامز على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك "تحقيقاً جارياً في حادثة إطلاق نار نشط" في وسط المدينة. وحث الأشخاص على اتخاذ احتياطات السلامة إذا كانوا في المنطقة.
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