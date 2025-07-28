بصمة يد عمرها 4 آلاف عام على أثر طيني مصري

MENAFN - Al-Bayan) اكتُشفت بصمة يد تُركت قبل 4 آلاف عام على أثر طيني صُنع ليوضع داخل قبر مصري، وذلك أثناء التحضير لمعرض في أحد المتاحف.

وقالت هيلين سترودويك، عالمة المصريات في متحف فيتزويليام في كامبريدج، إن بصمة اليد الكاملة ((النادرة والمثيرة)) ربما يكون قد تركها صانع القطعة الذي لمسها قبل أن يجف الطين، ذلك بحسب وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.

وتم العثور على البصمة على قاعدة ((مسكن الروح)) - وهو نموذج طيني على شكل مبنى كان يوضع داخل المدفن.

ويعود تاريخ الأثر الذي اكتشفت عليه بصمة اليد إلى حوالي 2055 - 1650 قبل الميلاد.

وقالت سترودويك، كبيرة علماء المصريات في متحف فيتزويليام: ((إنه أمر نادر ومثير العثور على بصمة يد كاملة تحت مسكن الروح هذا.. لقد تركها الصانع الذي لمس ((المسكن)) قبل أن يجف الطين.. لم أرَ مثل هذه البصمة الكاملة على قطعة أثرية مصرية من قبل)).