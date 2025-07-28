بصمة يد عمرها 4 آلاف عام على أثر طيني مصري

بصمة يد عمرها 4 آلاف عام على أثر طيني مصري
وقالت هيلين سترودويك، عالمة المصريات في متحف فيتزويليام في كامبريدج، إن بصمة اليد الكاملة ((النادرة والمثيرة)) ربما يكون قد تركها صانع القطعة الذي لمسها قبل أن يجف الطين، ذلك بحسب وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.
وتم العثور على البصمة على قاعدة ((مسكن الروح)) - وهو نموذج طيني على شكل مبنى كان يوضع داخل المدفن.
ويعود تاريخ الأثر الذي اكتشفت عليه بصمة اليد إلى حوالي 2055 - 1650 قبل الميلاد.
وقالت سترودويك، كبيرة علماء المصريات في متحف فيتزويليام: ((إنه أمر نادر ومثير العثور على بصمة يد كاملة تحت مسكن الروح هذا.. لقد تركها الصانع الذي لمس ((المسكن)) قبل أن يجف الطين.. لم أرَ مثل هذه البصمة الكاملة على قطعة أثرية مصرية من قبل)).
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