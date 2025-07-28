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برودة القدمين مؤشر أمراض خطرة

برودة القدمين مؤشر أمراض خطرة

2025-07-28 07:40:54
(MENAFN- Al-Bayan) أوضحت أخصائية أمراض القلب الروسية، د. أنوش أفيتيسيان، أن برودة القدمين، إشارة من الجسم ربما تدل على مشكلات بالقلب والأوعية الدموية.

وبينت، طبقاً لـ((روسيا اليوم))، أن السبب الرئيس لها اضطراب وظائف الأوعية الدموية وضعف تدفق الدم.

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