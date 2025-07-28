برودة القدمين مؤشر أمراض خطرة

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برودة القدمين مؤشر أمراض خطرة
(MENAFN- Al-Bayan) أوضحت أخصائية أمراض القلب الروسية، د. أنوش أفيتيسيان، أن برودة القدمين، إشارة من الجسم ربما تدل على مشكلات بالقلب والأوعية الدموية.
وبينت، طبقاً لـ((روسيا اليوم))، أن السبب الرئيس لها اضطراب وظائف الأوعية الدموية وضعف تدفق الدم.
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