الإنتاج من السرد إلى العرض.. جوهر النص مرتحلاً إلى الذائقة الشعبية

MENAFN - Al-Bayan) عادة لا تكون المتطلبات الجمالية مطابقة للرواية بعد إنتاجها مسلسلاً، والطريقة التي يتم بها إنتاج العمل المرئي وبثه من جديد بعد دفع ثمنه، بلا شك تؤثر في أسلوب الرواية، وبالتالي جوهر النص، إلا أن في حالات أخرى يصبح النجاح حليف المسلسل أكثر من السرد.

وبعد توجيه النتائج مسبقاً، قمنا بالتتبع لبعض الأعمال السردية والمرئية الناجحة في العقود الماضية، فكانت المقارنات بينهما حديث الناس، وأيهما الأفضل، وكانت مرضية عن مدى الإحداثيات والتغييرات في قواعد النص، مع قياس المسافة في ثبات وهيبة الرسالة الأخلاقية للرواية.

بطبيعة الحال، يفضل القارئ الرواية المكتوبة سرداً وخيالاً، أما بعد تحويلها إلى دراما، فيشعر بنوع من التطويل أو التغيير الذي يخل بالعمل السردي من حيث التماثل، فلا يتقبلها، فثمة تغيير في قواعد السرد، فعادة الطريقة التي يتم بها إنتاج هذه الأعمال من أجل التلفزة، يقومون بتنفيذ العمل بعد خطة مسبقة، بأن يتضخم السرد وتطول الحوارات، وتصبح المقاطع والمشاهد أحادية، فتزيد الحلقات، ليظهر كما يلاحظ القارئ والمشاهد بعض التناقضات في سلوك الشخصيات، فلا يعودون مقنعين في وجودهم بسبب الاستعارة الزائدة، وكذلك أثناء الوصف الزائد للمناظر الخلابة مثلاً، حيث يتم تفضيل المبالغة من أصل كل مشهد سردي خام إلى مشهد يطول ويتكرر.

لكن هناك أعمالاً سردية ناجحة بعد تحويلها إلى المرئي، وهي ذات قيمة مثل الورق تماماً، بعد تقديمها في حلقات فنية متتابعة ومرتبطة ببعضها، ليتكيف المشاهد ويستمر، وعلى الرغم من إرخاء هيكل السرد وجذوره الإنسانية العميقة، وشخصياته المعقدة والمتغيرة، بقي دور الإنتاج الفني ذكياً في تسليط الضوء على الشاشة، والمعالجات التي لا بد منها.

ومثال على ذلك مسلسل (أفراح القبة)، وهي رواية لنجيب محفوظ أصدرها عام 1981، والإجراءات الطفيفة التي تمت على السرد وإدخال شيء من الحداثة الفنية، لتأتي حِرَفية المخرج دون إفساد المسرود، ودون تغيير حتى عن الإطار العام الذي ابتغاه محفوظ.

وفي دولة الإمارات، كانت رواية (ريتاج) للمؤلف الإماراتي محمد الحمادي، حيث تم تغيير العنوان في المسلسل إلى (خيانة وطن)، وهذا التغيير لم يعترض عليه المؤلف، فالقضية الدرامية هي ذاتها، وتسمية ريتاج على الرواية كانت بهدف فني كيلا تكون هناك تصورات مسبقة للقارئ أثناء شرائه الكتاب، والعمل حقق نجاحاً كبيراً.

وفي المملكة المتحدة، العمل الشهير ((هاري بوتر))، خرج وفقاً للنص الذي يشبه الإنتاج بشكل كبير، ما عدا مشهد هاري في المحطة حين عرف أنه ساحر، وذاهب لشراء اللوازم المدرسية، وقبل أن يأخذه الساحر ((هاغريد)) إلى المحطة، تم اختصار السرد الطويل الذي في الكتاب، حيث عاد هاري إلى عائلته حتى بقية الصيف، بينما في المسلسل يبدو بشكل أسرع، كيلا يشعر المشاهد بالملل، وهذا لم يخل بجوهر السرد.

وكذلك رواية ((ترنيمة عيد الميلاد)) لتشارلز ديكنز، ونجاحها حتى بعد إنتاجها تلفزيونياً في الثمانينيات من خلال البي بي سي، ومدى إبهار المشاهدين لزي الممثلين الفيكتوري، يحب الناس مشاهدة المسلسل مرات ومرات حتى هذا اليوم.

أما عن مسرحيات شكسبير حتى اليوم، فالجمهور القارئ يحب مشاهدة مسرحياته المعروضة الحية والمطولة، أكثر من قراءتها، لسببين، أولاً: لرؤية الأزياء العائدة إلى تلك الحقبة، وسماع الموسيقى في العرض، ثانياً: لأن مسرحيات شكسبير في أصلها قصيرة جداً، بينما المعروضة اليوم تم تطويلها كثيراً، مثل مسرحية (روميو وجولييت)، وإطالتها من أجل الإنتاج بنسبة 25% عن الكتاب.