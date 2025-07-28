لبنان وفيروز يودّعان زياد الرحباني

MENAFN - Al-Bayan) ودّع لبنان، أمس، الفنان المسرحي والموسيقي زياد الرحباني، الذي توفي السبت الفائت، عن 69 عاماً. وشهد مراسم وداع زياد، حضور الفنانة اللبنانية فيروز، والدته، وذلك لأول مرة تظهر فيها بمناسبة عامة منذ سنوات. كما حضرت المراسم سيدة لبنان الأولى، نعمت عون، وعدد من الشخصيات الرسمية والفنانين.

وأقيمت المراسم في كنيسة رقاد السيدة في المحيدثة بكفيا في محافظة جبل لبنان، حيث وصلتها فيروز متشحة بالسواد، تضع نظارة شمسية على عينيها، وبرفقتها ابنتها ريما الرحباني وأختها الفنانة هدى حداد.. وعدد كبير من أفراد عائلة الرحباني.

وقد توفي زياد في أحد المستشفيات بعد صراع مع مرض الكبد، بعد أن أثرى الساحة الغنائية والمسرحية بأعمال شكلت علامات فارقة في المجال الفني.

وتجمّع المئات من محبيه صباح أمس، أمام أحد مستشفيات بيروت لمواكبة نقل جثمانه إلى منطقة جبلية شمالي شرقي بيروت أقيمت فيها مراسم دفنه بعد الظهر، وكان أكثر من ألف من محبي الرحباني، أمام مستشفى ((بي أم جي)) منذ ساعات الصباح الأولى بعدما تداعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الدردشة.

وأحضر كثر من هؤلاء وروداً بيضاء وحمراء وباقات أزهار، وحمل عدد منهم صوراً للرحباني كُتب على بعضها ((بَلا وَلا شي.. بحبّك))، في إشارة إلى عنوان إحدى أغنياته.

وراح الحاضرون يتبادلون التعازي، في حين صدحت ألحان الراحل وصوته عبر سيارات كانت تمر في الشارع، ثم تحلقت مجموعة من المشاركين راحوا ينشدون أغنيات الراحل، ومنها ((لأول مرة ما منكون سوا))، باكورة ألحانه لوالدته فيروز.

ولدى خروج السيارة المخصصة لنقل الجثمان من المستشفى يتقدمها درّاج من الشرطة، علا التصفيق على وقع قرع أجراس كنيسة المنطقة، وراح الحاضرون الذين أجهش كثر منهم بالبكاء ينثرون عليها الأزهار والأرز، ويطلقون الزغاريد، وكذلك فعل آخرون من على شرفات منازلهم في هذه المنطقة التي كان الرحباني يسكن قريباً منها، وأقام الاستديو الخاص به فيها، ويمضي وقته في مقاهيها.

وطالب البعض بإخراج النعش من السيارة لتمكين المتجمعين من إلقاء النظرة الأخيرة عليه وحمله والطواف به في المنطقة العزيزة على قلب الراحل.

وكرر متجمعون دعوات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين بإعلان الحداد الوطني وتنكيس العلم اللبناني نظراً إلى مكانة الراحل.

واشتهر الرحباني بمسرحياته التي أنتجها خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990) وسخر فيها من واقع سياسي اجتماعي شديد التعقيد.

وحظي بشعبية واسعة بين كل فئات الشعب اللبناني. ومَن لم يتسنَّ له حضور هذه الأعمال في الشطر الغربي من بيروت، حيث كان زياد يقيم، بسبب انقسام العاصمة اللبنانية حينها بين طرفي النزاع، استمع إلى تسجيلات لها على أشرطة كاسيت كانت منتشرة بكثافة، وكان سكان بيروت الشرقية الموالون للمعسكر السياسي والعسكري المواجه للأحزاب اليسارية يحفظون نصوص هذه المسرحيات عن ظهر قلب.

وكان زياد الرحباني، المولود في الأول من يناير 1956، كاتباً وملحناً وموسيقياً ومسرحياً. وبدأ مسيرته الفنية مطلع سبعينيات القرن العشرين مع مسرحية ((سهرية)).

وحصدت مسرحياته في السبعينيات والثمانينيات نجاحاً كبيراً، وقد اختصر فيها مشاكل المجتمع اللبناني وطوائفه التي كانت تغذّي آنذاك نار الحرب الأهلية. ولحّن أغنيات كثيرة، قسم كبير منها لوالدته فيروز، ولغيرها من الفنانين الذين عملوا معه.