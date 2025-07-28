"دبي للثقافة" تثري مشهد دبي الإبداعي بجداريات ملهمة

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن تنفيذ جداريتين فنيتين استثنائيتين في منطقة القوز الإبداعية، ضمن استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة)) التي تتولى الهيئة مهمة تفعيلها، بهدف تقديم تجارب فنية فريدة تثري المشهد الثقافي المحلي، وتسهم في تحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، ما يعزز ريادة الإمارة ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتشكل هذه الجداريات، التي تحمل بصمات ثلاث فنانات، مساحات فنية ملهمة استلهمت من طابع منطقة القوز، وما تتميز به من إمكانات ومقومات مختلفة تلبي متطلبات أعضاء المجتمع الإبداعي، ورواد الأعمال في كافة المجالات ومن شتى أنحاء العالم، عبر توفير بيئة ملائمة لهم تمكنهم من تحقيق النجاح والتطور.

وفي جداريتها ((أصوات القوز الإبداعية)) سعت الفنانة التشكيلية المصرية، رباب طنطاوي، إلى إبراز حيوية منطقة القوز الإبداعية وتنوعها وتفرد هويتها الثقافية، حيث تقدم عبر عملها الذي يزين واجهة شركة ((أرامتك)) في منطقة القوز الإبداعية، مشهداً فنياً غنياً بالأكشاك التي تعرض التوابل والفوانيس ودلال القهوة العربية، وتحيط بها عناصر معمارية متنوعة مثل الأقواس والقباب المستلهمة من تراث الإمارة الأصيل.

في حين أبدعت الفنانة الإماراتية، هند المريد، بالتعاون مع الفنانة السورية، دينا السعدي، في تنفيذ جدارية ((نوافذ الدهشة))، على واجهة متحف الأطفال التفاعلي ((ووهو)) (WooHoo) بدبي، محولة إياه إلى رحلة خيالية تحفز على الاكتشاف، وقد استلهمتا رموزها المتمثلة في طائر الهدهد والدلة والزخارف من التراث المحلي وذكريات الطفولة وروح التعلم.

وفي هذا الإطار، أشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في ((دبي للثقافة))، إلى أهمية استراتيجية الفن في الأماكن العامة ودورها في تطوير مشهد دبي الفني، ورفده بتجارب جديدة ومبتكرة تسهم في دعم منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية وتحويل الإمارة إلى معرض فني مفتوح.

وقالت: ((تمثل جداريات ((أصوات القوز النابضة)) و((نوافذ الدهشة)) إضافة نوعية إلى منطقة القوز الإبداعية، التي تمتاز بامتلاكها تشكيلة متنوعة من النماذج المتفردة والأفكار الملهمة التي تسهم في تلبية طموحات الشباب وتحقيق أحلامهم بتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية))، مؤكدة في الوقت نفسه حرص ((دبي للثقافة)) على نشر ثقافة الإبداع وتعزيز روح الابتكار الثقافي لدى أصحاب المواهب الفنية، وتحفيزهم على إبراز جوهر دبي وثقافتها عبر أعمالهم ورؤاهم المتفردة، وهو ما يتماشى مع أولويات الهيئة القطاعية الهادفة إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة قادرة على ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للعيش والترفيه والعمل.

ومن جانبها، لفتت موزة لوتاه، مدير مشروع الفن في الأماكن العامة في ((دبي للثقافة))، إلى أن الجداريات امتازت بتنوع أفكارها وأساليبها واحتفائها بالهوية الثقافية والتراث المحلي، وتعكس بتفاصيلها ورموزها ما تتمتع به منطقة القوز الإبداعية من تنوع ثقافي فريد.

وقالت: ((تشكل استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة)) إطاراً لدعم وتمكين أصحاب المواهب الفنية المحلية، وتشجيعهم على التعبير عن وجهات نظرهم وأفكارهم المختلفة، وتحويل مناطق دبي وميادينها وساحاتها العامة إلى وجهات ثقافية، بفضل ما يقدمونه من أعمال فنية قادرة على خلق فضاء تفاعلي بينهم وبين الجمهور، وتسهم في تنشيط السياحة الثقافية في دبي)).