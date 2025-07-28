"شارك تانك دبي" يحقق نجاحاً لافتاً ويدعم 25 مشروعاً بـ 42 مليوناً

MENAFN - Al-Bayan) نجاحات لافتة حققها برنامج ((شارك تانك دبي)) في موسمه الثالث الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وذلك بعد تحقيقه استثمارات تجاوزت حاجز 42 مليون درهم، استفاد منها 25 مشروعاً من دولة الإمارات والمنطقة، ما يبرز أهمية البرنامج ودوره في فتح الآفاق أمام رواد الأعمال ودعمهم، وحجم الفرص التي يقدّمها لهم لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، وتطوير مشاريعهم، وتوسيع نطاق استثماراتهم، إلى جانب تعزيز مساهماتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات مؤسسة دبي للإعلام وجهودها الرامية إلى دعم اقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة، وتحقيق مستهدفات ((أجندة دبي الاقتصادية)) (D33) الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وجعل الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وعلى مدار 13 حلقة تلفزيونية، تمكن الموسم الثالث من البرنامج من استقطاب أكثر من 77 رائد أعمال من الإمارات والعالم، ممن وجدوا في دبي أرضاً للفرص وتحقيق النجاح، حيث تنافسوا جميعاً في عرض مشاريعهم وأفكارهم المتفردة خلال البرنامج أمام لجنة من كبار المستثمرين، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في قطاع الاستثمار.

سارة الجرمن: البرنامج أصبح منصة مبتكرة لدعم رواد الأعمال وهو يجسد رؤية دبي ومكانتها بوصفها بيئة حاضنة للفرص والإبداعات

قيمة

وأكدت سارة الجرمن، رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في ((دبي للإعلام)) أن برنامج ((شارك تانك دبي)) يشكّل علامة فارقة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الإمارات والمنطقة، ما يعكس أهميته ودوره في تحفيز قطاع ريادة الأعمال في دبي والإمارات، وتمكين رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم.

وقالت: ((على مدار حلقات الموسم الثالث من البرنامج، تابعنا عروضاً مميزة لمشاريع قدّمها رواد أعمال طموحون، نجحوا في جذب اهتمام لجنة المستثمرين، ما يعكس جودة أفكارهم وقابليتها للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث تُعدّ هذه المشاريع نواة مهمة لمستقبل اقتصادي أكثر ابتكاراً واستدامة))، وأشارت الجرمن إلى أن البرنامج تحوّل إلى منصة مبتكرة لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تحقيق النجاح.

وأضافت: ((يجسّد البرنامج رؤية دبي كبيئةٍ حاضنةٍ للفرص، ويُسهم في تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، وتعزيز ما تشهده من نمو اقتصادي في مختلف القطاعات، وهو ما يجعل من البرنامج مصدر إلهام للأجيال القادمة من رواد الأعمال الذين يطمحون إلى تحويل أفكارهم إلى مشاريع رائدة تنطلق من دبي نحو آفاق أوسع)).

ووفقاً لتقارير مؤسسة دبي للإعلام، فقد جاء مشروع ((ميدي تشيب)) (MediChip) لرائدة الأعمال خديجة علي على رأس قائمة المشاريع الأعلى استثماراً، بعد حصوله على تمويل بقيمة 7 ملايين و200 ألف درهم، ويتميّز المشروع بفكرته المبتكرة التي تقوم على تطوير جهاز يشبه اللاصقة الطبية يُستخدم لعلاج السرطان عبر تثبيته مباشرة على الأنسجة المتضررة، دون التسبب في الآثار الجانبية المعتادة المرتبطة بالعلاج الكيميائي التقليدي.

وتلاه مشروع (Health Nag)، المتخصص في تقديم منتجات صحية متطورة تشمل المكملات الغذائية، والفيتامينات، والمستحضرات العلاجية، حيث حصل مؤسّساه، ناتاشا روداستينكو وبرادلي واريك براون من إستونيا والمملكة المتحدة، على تمويل بلغ 3 ملايين و750 ألف درهم.

ونال مشروع (Shake Your Plants)، الذي أطلقته ليا دي سوزا وجاستن دامبت، دعماً بقيمة 3 ملايين و200 ألف درهم، وتمكنت رائدة الأعمال الإماراتية ليلى المرعشي من تأمين تمويل بقيمة مليوني درهم لمشروعها (Cado Gifting)، وهو نفس المبلغ الذي حصل عليه كل من نويل كاتيس من الفلبين صاحب مشروع (Chef Nouel Catis)، وسونيا آشر من الهند المالكة لمشروع (Nutrical).

أما رائد الأعمال اللبناني جوزيف شعيا، فلفت الانتباه بمشروعه (Pet Bae)، ليحصل على تمويل بلغ مليوناً و850 ألف درهم.

وحصلت مها وندى صفا على مليون و750 ألف درهم لتوسيع مشروعهما ((باستيل كيكس)) المتخصص بإنتاج الحلويات باستخدام مكوّنات عالية الجودة.

6 مشاريع نوعية

وشهد الموسم الثالث من البرنامج تمويل 6 مشاريع نوعية، حيث حصل كل مشروع منها على مليون ونصف المليون درهم.

وتضمنت هذه القائمة: مشروع تطبيق (Save Me) الذي أسسته زينب الحاج من المغرب، ويتيح للمستخدمين شراء أطعمة طازجة بأسعار مخفضة، ومشروع (MIAM) للفرنسي سيلفان بيريت المتخصص في إنتاج الآيس كريم الخالي من اللاكتوز، إضافة إلى تطبيق (Trainmate) الذي يوفّر خطط لياقة بدنية شخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشروع ((إن أر)) (NR) لرائد الأعمال السعودي ناصر الخان، وكذلك مشروع ((ليوا كافيه)) (Liwa Coffee) للإماراتي راشد الفلاسي، والذي يُقدم قهوة عالية الجودة بأسعار مناسبة، إضافة إلى مشروع ((يلا كومبوتشا)) (Yala Kombucha) لأوريليا لابلينيني من ليتوانيا.

كما حصل رائد الأعمال اللبناني باولو خياط على تمويل قدره مليون و200 ألف درهم لمشروعه (Libas)، وهي منصة رقمية لبيع وشراء الأزياء الفاخرة المستعملة.

ونالت مشاريع أخرى تمويلاً بقيمة مليون درهم لكل منها، وهي: مشروع (Sip) لجوليا وستيفاني مارتن، ومشروع (Bijou Butter) لصاحبته العنود جاسم، وهو أول علامة تجارية إماراتية متخصصة بإنتاج الزبدة، إلى جانب مشروع (Jamali Box) للسوري حيدر الزيات، ومشروع (The Creative Train) لرزان شرعب من الأردن.

وضمّت قائمة المشاريع الممولة في هذا الموسم أيضاً مشروع (Deborah Hanning Official)، الذي حصل على تمويل قدره 920 ألف درهم.

كما حصلت كل من هاجر اليوسفي وزين علي خان على 850 ألف درهم لتطوير منصتهما (Following) المعنية بربط المؤثرين بالعلامات التجارية.

فيما تلقى مصطفى خطاب من مصر تمويلاً بقيمة 800 ألف درهم لمشروعه (Bloomspoon)، وحصلت جنيفر عواد من لبنان على 750 ألف درهم لمشروعها (Ata3allam)، كما تم دعم مشروع (L&L SKIN) لصاحبته رائدة الأعمال الروسية إيرينا بوجوريفيتش بمبلغ 700 ألف درهم، وحظيت البريطانية ستيسي لويس، مؤسسة مشروع (Fudgee Kids)، بتمويل قدره 400 ألف درهم.

لجنة المستثمرين

وضمت لجنة المستثمرين في الموسم الثالث من ((شارك تانك دبي)) نخبة مميزة من كبار المستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات والعالم، حيث ضمت اللجنة الأساسية كلاً من إيلي خوري، الرئيس التنفيذي لشركة ((فيفيوم هولدينج)) ورئيس مجلس إدارة مجموعة ((أومنيكوم الإعلامية)) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيصل بن جمعة بلهول، رائد أعمال ومستثمر إماراتي ونائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أسّس سابقاً ((إثمار كابيتال بارتنرز)) وأمانات القابضة التي تعدّ واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ورائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في ((داماك العقارية)) والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((بريبكو)).

في حين شهدت كل حلقة من ((شارك تانك دبي)) انضمام اثنين من رجال الأعمال المعروفين إلى لجنة المستثمرين الأساسية، ليعكس ذلك أهمية البرنامج ودوره في دعم رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع، وضمت القائمة كلاً من عادل ساجان، مدير عام مجموعة دانوب، ومحمد بلوط، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kitopi، المنصة السحابية الرائدة والمتخصصة في عالم الطهي، ونور سويد، المُؤسس والشريك الإداري لشركة ((غلوبال فينتشرز))، وتدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، وتوفيق كرديدية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ((براندز فور لس))، وسيما فيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ((أباريل))، ومنى قطان، مؤسس شركة ((كيالي))، ومنى عطايا، رائدة أعمال ومؤسس موقع ((ممز وورلد)) والمؤسس الشريك لـ((بيت. كوم))، وكورديل برودوس، رجل أعمال ومستثمر في اقتصاد المبدعين، وهو نجل مغني الراب المعروف سنوب دوج، ويتولى إدارة مكتب العائلة للاستثمارات، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ((السويدي إليكتريك))، ومات هيغنز، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الخاصة RSE Ventures.