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"الجودو" يختار 5 لاعبين لبطولة الصين "جراند بري"

"الجودو" يختار 5 لاعبين لبطولة الصين "جراند بري"

2025-07-28 07:40:53
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو اختيار 5 لاعبين للمشاركة في بطولة الصين ((جراند بري))، ( 26 إلى 28 سبتمبر).

وتضم قائمة اللاعبين:علي قسطنطين، وأرمانداك ماندو، وكريم عبد اللطيف وناجي يزبيك، وعمر جاد.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن الإعداد للبطولة والفعاليات القادمة، سيبدأ بمعسكر في اليابان، في الفترة من 8 إلى 25 سبتمبر المقبل في ((جامعة توكاي))، بالتعاون مع الاتحاد الياباني.

وأوضح أن برنامج الإعداد الأول للمنتخب يبدأ من 10 إلى 20 أغسطس ، بعد استعراض الخطة المقررة من اللجنة الفنية للمنتخب الأول برئاسة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية أمين السر العام، مشيراً إلى أن هناك مرحلة جديدة من الإعداد تبدأ يوم 10 أكتوبر، استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي لعام 2025، بالرياض، في نوفمبر المقبل، وصولاً إلى معسكر آخر بأبوظبي، قبل المشاركة في بطولة أبوظبي ((جراند سلام))، من 27 إلى 29 نوفمبر 2025.

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