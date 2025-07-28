الظفرة يدعم صفوفه بـ 3 برازيليين جدد

MENAFN - Al-Bayan) عزز الظفرة، العائد إلى دوري المحترفين، صفوفه بضم 3 لاعبين برازيليين جدد في فئة المقيمين، وذلك لدعم الفريق استعداداً للموسم المقبل. وتعاقدت شركة كرة القدم بالظفرة رسمياً مع الثلاثي البرازيلي، الجناح مارسيلينهو فيلهو (22 عاماً) قادماً من نادي تومبينسي، والظهير الأيسر جوزيه ويلنتون (21 عاماً) قادماً من فلامنغو، والمدافع فينسيوس سيرافيم (21 عاماً) قادماً من بوتافوغو البرازيلي.

ورفع التعاقد مع الثلاثي البرازيلي عدد صفقات الظفرة في الميركاتو الصيفي تحضيراً للموسم المقبل إلى 10 صفقات، إذ كان النادي قد تعاقد مع لاعب الارتكاز البرازيلي جوبسون سوزا قادماً من الجبلين السعودي، والمدافع المغربي محسن ربجة قادماً من المكناسي، وقائد المنتخب الأيسلندي، الجناح جوهان بيرغ جودمونسون في صفقة انتقال حر، قادماً من العروبة السعودي.

وعلى صعيد اللاعبين المواطنين، تعاقد النادي في صفقات انتقال حر مع عبدالله الكربي من خورفكان، والمهاجم زايد العامري من الجزيرة، ولاعب الوسط عبدالله فدعق عقب نهاية عقده مع الجزيرة بعدما لعب للفريق معاراً الموسم الماضي، والمدافع فراس صالح الذي لعب للفريق معاراً في الموسم الماضي، وانضم للظفرة بعقد نهائي.

كما كان النادي جدد تعاقده مع قائد الفريق، خليل إبراهيم، إلى جانب ريان يسلم، ومنصور الحربي، ويوسف المنصوري، والحارس أمجد السيد، والمهاجم المغربي محمد الخلوي، لمدة موسم واحد، والذي لعب للفريق منذ يناير الماضي، وشارك في عودة الظفرة إلى دوري المحترفين.

ويواصل الظفرة تحضيراته للموسم الجديد في معسكره الخارجي المقام في سلوفينيا، والذي يستمر حتى السبت المقبل، إذ يحرص المدير الفني المونتنيغري، زيلكو بيتروفيتش، على رفع جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً.

ويخوض الظفرة مباراة ودية في السادسة مساء غد، الثلاثاء، مع فريق إن كي ألومينيجي السلوفيني، ضمن تجاربه الإعدادية في المعسكر الخارجي.