الظفرة يدعم صفوفه بـ 3 برازيليين جدد
ورفع التعاقد مع الثلاثي البرازيلي عدد صفقات الظفرة في الميركاتو الصيفي تحضيراً للموسم المقبل إلى 10 صفقات، إذ كان النادي قد تعاقد مع لاعب الارتكاز البرازيلي جوبسون سوزا قادماً من الجبلين السعودي، والمدافع المغربي محسن ربجة قادماً من المكناسي، وقائد المنتخب الأيسلندي، الجناح جوهان بيرغ جودمونسون في صفقة انتقال حر، قادماً من العروبة السعودي.
وعلى صعيد اللاعبين المواطنين، تعاقد النادي في صفقات انتقال حر مع عبدالله الكربي من خورفكان، والمهاجم زايد العامري من الجزيرة، ولاعب الوسط عبدالله فدعق عقب نهاية عقده مع الجزيرة بعدما لعب للفريق معاراً الموسم الماضي، والمدافع فراس صالح الذي لعب للفريق معاراً في الموسم الماضي، وانضم للظفرة بعقد نهائي.
كما كان النادي جدد تعاقده مع قائد الفريق، خليل إبراهيم، إلى جانب ريان يسلم، ومنصور الحربي، ويوسف المنصوري، والحارس أمجد السيد، والمهاجم المغربي محمد الخلوي، لمدة موسم واحد، والذي لعب للفريق منذ يناير الماضي، وشارك في عودة الظفرة إلى دوري المحترفين.
ويواصل الظفرة تحضيراته للموسم الجديد في معسكره الخارجي المقام في سلوفينيا، والذي يستمر حتى السبت المقبل، إذ يحرص المدير الفني المونتنيغري، زيلكو بيتروفيتش، على رفع جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً.
ويخوض الظفرة مباراة ودية في السادسة مساء غد، الثلاثاء، مع فريق إن كي ألومينيجي السلوفيني، ضمن تجاربه الإعدادية في المعسكر الخارجي.
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