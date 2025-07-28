صحافة أستراليا: دبي وجهة سياحية لرياضات المغامرة

MENAFN - Al-Bayan) ((مع تحول اتجاهات السفر نحو تجارب فريدة ومثيرة، تبرز دبي كواحدة من أكثر وجهات العالم إثارةً لعشاق المغامرات))..

هكذا بدأ موقع ((أستراليين ليزشور ماناجيمنت))، تقريراً خاصاً عن دبي، ونصح من خلاله بزيارة دبي من قبل المسافرين الأستراليين الشغوفين بالمغامرات الشيقة، من القفز المظلي فوق مناظر المدينة الخلابة، إلى التزلج على الماء حول الجزر التي تشبه أشجار النخيل، مؤكداً أن دبي تقدم مغامرات لا تنسى على مدار العام.

وأشار الموقع إلى إمكانية الاستمتاع بانطلاقة الرمال المنعشة التي تحملها الرياح في صحراء اللهباب، المعروفة باسم ((بيج ريد))، كوجهة مثالية لمغامرات الرمال النابضة بالحياة، منوهاً بتصميم للدراجات الرباعية وعربات الكثبان الرملية للسرعة، خالية من الألواح غير الضرورية، ومجهزة لقيادة صحراوية مثالية، وإلى خوض الدراجون الكثبان الرملية الناعمة والمتحركة على متن مركبات مزودة بأقفاص حماية وأحزمة أمان معززة، مما يضمن السلامة والإثارة.

وتحدث الموقع عن انزلاق ((إكس لاين بدبي مارينا))، باعتباره أطول مسار انزلاق حضري في العالم، ويطلق إكس لاين دبي المغامرين في سباق بطول كيلومتر واحد عبر أفق المارينا بسرعة 80 كم/ساعة، وبين أن المغامرون ينطلقون في هذا الانزلاق من ارتفاع 170 متراً، وينزلون على امتداد مناظر خلابة لليخوت الفاخرة والمياه الفيروزية وناطحات السحاب المتلألئة، وتنتهي الرحلة بالهبوط على شرفة دبي مارينا مول، مكملة بذلك دورة كاملة، مع توفر مسارين، وأن هذا المسار يعد وجهة لا غنى عنها للأزواج أو الأصدقاء الذين يسعون لتحقيق نفس الارتفاع.

مغامرات

كما نوه لعرض فلاي بوردينغ، مغامرات السماء والبحر بمرسى دبي، مؤكداً أن من يرغب بخوض مغامرة مائية، فإن مياه دبي الهادئة توفر بيئة مثالية للاسترخاء على الشاطئ، ولتجربة مفعمة بالحيوية.

ونصح بحجز جلسة فلاي بوردينغ، وتجمع بين عناصر التزلج المائي وركوب الأمواج الشراعي، حيث يصعد المشاركون إلى ارتفاع يصل إلى 10 أمتار فوق سطح الماء باستخدام توربين قوي، وأوضح أن هذه التجربة مناسبة لجميع مستويات المهارة، من المبتدئين إلى المحترفين، حيث يمكن إتقان فن الحفاظ على التوازن في الهواء.

وأشار كذلك إلى أنه على ارتفاع 219.5 متراً فوق سطح الأرض، يرتقي سكاي فيوز دبي بجولة مشاهدة المعالم السياحية إلى تجربة مثيرة، حيث يشجع ممشى ((ذا إيدج ووك)) الزوار على ربط أحزمة الأمان والتنزه على طول الحافة الخارجية للمبنى، بينما يوفر سكاي سلايد الزجاجي بالكامل انزلاقاً شفافاً بين الطوابق، وأكد أن هذه التجربة تجسد روعة وسط مدينة دبي من كل زاوية، خاصة عند تزامنها مع غروب الشمس فوق برج خليفة، مع إمكانية تنظيم رحلات بالون الهواء الساخن فوق محمية دبي الصحراوية، حيث يحلق المسافرون على ارتفاع 4000 قدم، ويستمتعون بمناظر شروق الشمس وعروض الصيد بالصقور في الجو، قبل الهبوط في رحلة سفاري صحراوية عبر الكثبان الرملية المتموجة، وذلك لمن يرغب في أجواء أكثر هدوءاً.

تسلق

ولم ينس موقع ((أستراليين ليزشور ماناجيمنت))، تقديم النصيحة لمن يرغب في تسلق الجبال، موضحاً أنه على أعالي جبال الحجر في دبي، تعد حتا وجهة رائعة لمن يرغب في استبدال مناظر الأفق بالطبيعة، مشيراً إلى أنه تحيط بهذه المدينة الجبلية الساحرة مناظر طبيعية خلابة، وهي مثالية لرحلة يومية أو عطلة نهاية أسبوع في مخيمات دومز الفاخرة، وإلى أن هناك العديد من الأنشطة الممتعة، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة، واليوغا في الهواء الطلق، وركوب الدراجات الجبلية، والتجديف بالكاياك في سد حتا، وإلى أنه في حتا وادي هب، يمكن للزوار تجربة الرماية، والزوربينغ، أو حتى التزحلق على زلاجة مائية جبلية، كما تضم المنطقة مواقع تخييم فاخرة صديقة للبيئة، تتيح للمغامرين النوم تحت النجوم دون المساومة على الراحة.

القفز

ونوه الموقع أيضاً، بأنه لا تزال تجربة القفز من ارتفاعات شاهقة لا تُنسى، ويمكن أن يقفز محبو المغامرات من ارتفاع 13000 قدم فوق نخلة جميرا الشهيرة، وينزلقون إلى الأسفل مع إطلالات بانورامية على برج العرب، المصمم على شكل شراع، وأفق المدينة، ولمحبي الصحراء، تستبدل منطقة الهبوط في طريق العين مناظر المحيط بكثبان رملية ذهبية شاسعة، أما أولئك الذين يبحثون عن ارتفاع أكثر اعتدالاً فيمكنهم اختيار رحلة على متن طائرة جايروكوبتر، وهي طائرة مفتوحة ذات مقعدين توفر مناظر جوية شاملة لدبي على ارتفاع 1500 قدم.

واعتبر أن الغوص العميق في مجمع ناس الرياضي بدبي، إضافة مبهجة إلى عالم الرياضات والمغامرات النابض بالحياة في المدينة، ويجذب عشاق المياه، مشيراً إلى المسبح الذي يبلغ عمقه 60.02 متراً، وهو الأعمق في العالم، ويُحاكي مدينة غارقة مهجورة بتصميمات داخلية غريبة، وسلالم، وشوارع مغمورة بالمياه لاستكشافها.

يُمكن للمبتدئين والغواصين المُحنكين على حد سواء المشاركة في برامج الغوص الحر والغوص العميق، بقيادة نخبة من المدربين الدوليين.