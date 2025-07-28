المازمي: مستمرون في دعم البطائح طالما بقي باب القيد مفتوحاً

MENAFN - Al-Bayan) وصل البطائح إلى المرحلة الأخيرة من معسكره الخارجي في صربيا، والذي خاض خلاله الفريق 3 مباريات ودية، وتتبقى له تجربة رابعة وأخيرة سيخوضها في المعسكر قبل العودة إلى الدولة بعد غد الخميس، لاستكمال برنامج تحضيراته استعداداً للموسم الجديد الذي يبدأه الفريق بالحلول ضيفاً على العين يوم 16 أغسطس المقبل، على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز المازمي، مشرف الفريق الأول وفريق 23 سنة عضو اللجنة الفنية بنادي البطائح، عن معسكر الفريق في صربيا، وعن خطط وأهداف الفريق في الموسم الجديد: ((المعسكر التدريبي يسير حسب خطة الجهاز الفني ورؤية اللجنة الفنية، بعدما تم التجهيز لذلك لتسهيل عمل الجهاز الفني واللاعبين منذ المرحلة الأولى من الإعداد، تمهيداً لكل سبل النجاح للفريق في الموسم المقبل)).

وأضاف: ((أتقدم بالشكر الجزيل للإيراني فرهاد مجيدي مدرب البطائح، ولجهازه المعاون، وأشكر اللاعبين على جهودهم خلال الفترة الماضية، كما أشكر إدارة نادي البطائح على توفير الاستقرار للفريق، ما يعطي أريحية للجهاز الفني والإداري، وهذه الأمور تعطينا انطباعاً إيجابياً بأن القادم سيكون أفضل للجميع)).

وعن تعاقدات ((الراقي)) للموسم الجديد، ذكر المازمي: ((طالما بقي باب القيد مفتوحاً، ووفقاً لرؤية المدرب وطلبه، سنسعى لتوفير اللاعبين لدعم الفريق، ولن يألو مجلس إدارة النادي جهداً في سبيل توفير كل متطلبات المدرب، والكل شاهد نوعية اللاعبين الذين تم ضمهم سابقاً، حيث نملك الآن 3 لاعبين دوليين، وربما تزداد القائمة مستقبلاً)).

واختتم قائلاً: ((نادي البطائح منذ صعوده لعالم المحترفين، وهو يبرز النجوم، وأصبح بيئة خصبة لتألقهم، وطموحنا وأهدافنا في الموسم الجديد، تحسين مركزنا، والوصول لأبعد نقطة في بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لأن التنافس حق مشروع للجميع، ولا مستحيل في كرة القدم، خاصة في بطولات الكؤوس التي عودتنا دائماً على توقع المفاجآت، بينما المنافسة في دوري صعوبة وقوية، ولذا أتوقع أن المنافسة على درع الدوري ستنحصر بين فرق شباب الأهلي، العين، الشارقة، الوصل، الجزيرة والوحدة)).