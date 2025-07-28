رامون ميريز.. القتال من أجل البقاء مع الجزيرة

MENAFN - Al-Bayan) ضاعف الأرجنتيني رامون ميريز، مهاجم فريق الجزيرة، جهوده خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مظهراً روحاً قتالية عالية عكست رغبته الصريحة في كسب ثقة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، من أجل البقاء في كشوف النادي للموسم الثاني، مع طموح بتقديم أداء أفضل يلبي تطلعات الجماهير ويساهم به مع التتويج بالألقاب.

وكان ميريز ((28 عاماً)) قد انضم إلى ((فخر أبوظبي)) صيف العام الماضي قادماً من نادي أوسييك الكرواتي، وسط آمال كبيرة من إدارة النادي وجماهيره بالنظر إلى سيرته الذاتية الحافلة، إذ توّج هدافاً للدوري الكرواتي في الموسم قبل الماضي برصيد 18 هدفاً، واشتهر بصداقة قوية مع شباك المنافسين التي لا تسلم من أهدافه في غالبية المواجهات التي يخوضها، كما أنه يتمتع بطول القامة والبنية القوية والمهارة العالية ويجيد إحراز الأهداف بالقدمين والرأس، ما دفع الجزيرة للتعاقد معه لمدة ثلاث سنوات.

وخلال موسمه الأول مع الجزيرة، شارك ميريز في 32 مباراة بمختلف المسابقات المحلية، أحرز خلالها 13 هدفاً، منها 6 أهداف في 22 مباراة بالدوري، وهو معدل لم يرتقِ لتطلعات الجماهير التي كانت تنتظر منه مردوداً أكبر، الأمر الذي جعله عرضة للانتقادات، ووصلت بعض الأصوات للمطالبة بالاستغناء عنه والتعاقد مع مهاجم جديد يساهم في قيادة الفريق إلى منصات التتويج التي يتطلع إليها النادي.

ويعي المهاجم الأرجنتيني أن وجوده حالياً ضمن معسكر الإعداد في إسبانيا لا يعني ضمان استمراره، وخصوصاً في ظل تصريحات جمال النعيمي، الرئيس التنفيذي للنادي، التي أكد فيها وجود مفاوضات مع مهاجم جديد بمستوى عالٍ، قد يتم قيده سواء في فئة الأجنبي أو المقيم، ما يزيد من حدة المنافسة ويهدد مكان ميريز في التشكيلة الأساسية، وربما يكون سبباً في الإطاحة به من الكشوف بشكل نهائي.

ومع استمرار حالة الغموض بشأن مستقبله، يركز رامون ميريز بشكل كامل على التدريبات، مستفيداً من كل لحظة في فترة الإعداد ليصل إلى قمة الجاهزية قبل انطلاق الموسم، متمسكاً برغبته في مواصلة مشواره مع فخر أبوظبي، رغم العروض التي تلقاها الجزيرة من أندية داخل الدولة تسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.