جماهير شباب الأهلي تؤيد صفقات المقيمين وتطالب بإكمال ملف الأجانب

MENAFN - Al-Bayan) حظيت صفقات شباب الأهلي بتأييد جماهيري كبير عبر مواقع ((السوشيل ميديا))، بعد الإعلان عن تعاقد ((الفرسان)) مع المهاجم الإيراني رضا قنديبور (19 عاماً)، قادماً من نادي بيكان الإيراني، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل 2025 - 2026، إلى جانب الأرجنتيني اليان ايرالا، والبرازيلي كايكي فرنانديز، واللذين أعلن النادي رسمياً عن التعاقد معهما لتدعيم الفئة نفسها.

وفي الوقت الذي أكدت فيه إدارة النادي أن التعاقد مع قنديبور يأتي في إطار استراتيجية النادي لتعزيز التشكيلة بعناصر شابة وواعدة، تواكب تطلعات الجهاز الفني وتسهم في دعم مسيرة الفريق في مختلف الاستحقاقات المقبلة، وتأكيد اللاعب سعادته البالغة بالانضمام إلى شباب الأهلي، ورغبته الكبيرة في تقديم أفضل ما لديه، والمساهمة في تحقيق النجاحات مع زملائه اللاعبين، طالبت الجماهير بالتركيز على إنهاء ملف اللاعبين الأجانب، بعد رحيل الصربي لوكا ميليفوجيفيتش إلى النصر، وغموض مستقبل مواطنه بوغدان بلانيتش، مع رغبة بعض الجماهير في رحيله، والتعاقد مع صفقتين أجنبيتين قويتين لتدعيم صفوف ((الفرسان)).

فيما ترددت أنباء صحافية عن رفض بوتافوغو عرضاً من شباب الأهلي، لضم لاعب الارتكاز مارلون فريتاس، لفارق المقابل المالي المعروض لإتمام الصفقة من ((الفرسان))، وما يطلبه النادي البرازيلي الذي يرغب في الحصول على مليونَي دولار نظير السماح برحيل لاعبه، والمؤكد أن إدارة ((الفرسان)) تسعى لإكمال الدعم المطلوب من قبل المدرب البرتغالي باولو سوزا، قبل انطلاق الموسم الجديد، والذي يسعى من خلاله الفريق للدفاع عن درع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس سوبر إعمار، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والسوبر الإماراتي القطري، مع الطموح بتحقيق لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمنافسة القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعد ((الفرسان)) لخوض مباراتهم الودية الرابعة الأخيرة، يوم السبت المقبل، خلال معسكرهم الخارجي الحالي في النمسا، بعدما تلقوا الخسارة بهدف مقابل هدفين، أول من أمس، في تجربتهم الودية الثالثة أمام مايوركا الإسباني، وقبلها خاضوا تجربتين وديتين حققوا فيهما الفوز على ((دبليو اس جي واتنز)) بهدف دون مقابل، وعلى أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ومن المقرر أن يعود شباب الأهلي إلى الدولة، يوم الأحد المقبل، لبدء التحضيرات الأخيرة قبل لقاء ضيفه الظفرة، يوم 16 أغسطس المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.