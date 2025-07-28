مونديال السباحة.. ذهبية ثانية للكندية ماكنتوش

MENAFN - Al-Bayan) أحرزت الكندية الواعدة سامر ماكنتوش ذهبية سباق 200 م متنوعة في بطولة العالم للسباحة أمس في سنغافورة، محققة بذلك ذهبيتها الثانية بعد ذهبية سباق 400 م حرة، في حين تغلبت الأمريكية غريتشن وولش على المرض وفازت بذهبية سباق 100 م فراشة.

وقطعت ماكنتوش البالغة 18 عاماً المسافة بزمن 2:06.69 دقيقة، متقدمة على الأمركية أليكس وولش (2:08.58)، بينما جاءت الكندية الأخرى ماري - صوفي هارفي ثالثة (2:09.15).

وقالت ماكنتوش ((هدفي في السباق الليلة كان وضع رأسي على حائط خط النهاية أولاً، لذا فإن تحقيق ذلك أمر جيد)).

وأضافت: ((لست سعيدة للغاية بالزمن المسجّل، لكن للحقيقة، في بطولة عالمية، هدفي هو أن أنطلق بأقصى سرعة. لكنني سعيدة بالذهبية وآمل أن أواصل سلسلتي في المرة المقبلة)).

وحلّت ((الطفلة الحديدية)) الصينية يو زيدي (12 عاماً) في المركز الرابع مسجّلة 2:09.21 د.