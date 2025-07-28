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العين يمثل الإمارات في دوري أبطال الخليج 2025-2026

العين يمثل الإمارات في دوري أبطال الخليج 2025-2026

2025-07-28 07:40:50
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رسمياً اعتماد قائمة الأندية التي ستمثل الاتحادات الخليجية في النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية 2025 - 2026.

ويمثل نادي العين الإمارات في البطولة، التي تنظم تحت مظلة الاتحاد، بمشاركة 7 أندية أخرى تم ترشيحها من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء. ضمت القائمة أندية العين، وسترة الرياضي البحريني، والشباب السعودي، وزاخو العراقي، والنهضة العماني، والريان القطري، وتضامن حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي.

ويأتي اعتماد الأندية المشاركة في البطولة، ضمن التحضيرات المتواصلة لانطلاق النسخة الثانية من البطولة، لتعزيز التنافس الكروي بين الأندية الخليجية، وتوفير منصة احترافية لتبادل الخبرات الفنية وتطوير مستوى اللعبة في المنطقة. يذكر أن نادي دهوك العراقي، فاز بلقب النسخة الأولى من البطولة.

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