العين يمثل الإمارات في دوري أبطال الخليج 2025-2026

العين يمثل الإمارات في دوري أبطال الخليج 2025-2026
ويمثل نادي العين الإمارات في البطولة، التي تنظم تحت مظلة الاتحاد، بمشاركة 7 أندية أخرى تم ترشيحها من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء. ضمت القائمة أندية العين، وسترة الرياضي البحريني، والشباب السعودي، وزاخو العراقي، والنهضة العماني، والريان القطري، وتضامن حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي.
ويأتي اعتماد الأندية المشاركة في البطولة، ضمن التحضيرات المتواصلة لانطلاق النسخة الثانية من البطولة، لتعزيز التنافس الكروي بين الأندية الخليجية، وتوفير منصة احترافية لتبادل الخبرات الفنية وتطوير مستوى اللعبة في المنطقة. يذكر أن نادي دهوك العراقي، فاز بلقب النسخة الأولى من البطولة.
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